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“五一”假期旅游市场将迎高峰 预计旅游人次达24000万人次

2023年04月29日08:38 | 来源：央视新闻客户端
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　　今天是“五一”假期第一天，记者从中国旅游研究院了解到，今年“五一”假期旅游人次有望突破2019年同期水平，达到24000万人次，其中，部分热门城市一票难求，中长线游、乡村游等旅游方式热度飙升。

　　早在“五一”来临之前，假日消费就已显示出强劲增长势头。国内热门城市“五一”机票提前预订量远超2019年同期；境内酒店市场的搜索热度已达2022年同期9倍以上；国内旅游订单创五年来最高。记者从多家平台获悉，今年“五一”，游客出游意愿强烈，出游需求充分释放，火爆的预定情况反映出强劲的旅游需求。

　　中国旅游研究院院长 戴斌：从预测数据来看，今年将是2020年以来最好的五一劳动节假日旅游市场，也是乙类乙管以后迎来旅游市场复苏和产业振兴的第一个转折点。从预测数据上去看，今年的5天假期将会有超过24000万人出游，将恢复到2019年的104%。从旅游收入上看，我们预计会创造1200亿以上的旅游收入，恢复到2019年的83%以上。

　　旅游作为重要的消费产业，一方面拉动目的地景区、餐饮、住宿、零售等行业增长。另一方面，旅游业的复苏，也可以带动景区、酒店、度假区等项目的投资和当地餐饮娱乐等存量资源的综合利用，有助于拉动社会整体消费。 中国旅游研究院院长戴斌表示，今年“五一”假期的旅游市场呈现出四个明显的特征。

　　中国旅游研究院院长 戴斌：第一出游的人更多了，第二游客出游的会更远了。我们预计今年五一劳动节将会恢复到270公里~280公里这样一个出游距离。第三个特征就是我们广大游客在目的地停留更久了，过去可能一日游，现在可能要过一个周末，甚至要过更长的时间，可能要把一个地方深度体验。第四，玩得更有文化了，大家以前可能出去是看山看水看风景，但是我们现在看，无论是非遗、文博场所，还是沉浸式演出，广大游客都给予了非常积极的回应。

　　五一假期·出行：上海 南京等口岸出境游热度攀升

　　五一假期作为出境团队游重启后的首个假期，在上海、江苏等地，旅客出境游热度持续攀升。

　　记者从南京出入境边防检查站了解到，目前出境游的旅客已占该口岸出境总量的65%。“五一”假期，南京空港口岸预计共有出入境航班167架次、出入境旅客1.9万余人次，日均客流量近4000人次。为应对中国旅客出境旅游热情，部分航空公司正在加紧恢复原有运力，国际地区航线密集上新。

　　根据预测，“五一”假期，上海浦东国际机场出入境旅客总数预计将达到21.7万人次，日均4.3万人次；上海虹桥国际机场出入境旅客总数预计将达到3.3万人次，日均近0.7万人次。

　　五一假期·出游：海南三亚酒店入住率有望突破86%

　　假期出游少不了买买买，实行离岛免税政策的海南也点燃了假期出游人们的消费热情。某商旅平台大数据预计：今年“五一”假期三亚市旅游酒店整体入住率有望突破86%，几个重点区域，海棠湾预计突破90%，大东海预计突破85%，三亚湾预计突破80%。

　　预计，临近海南的省份，广东、广西、四川、湖南自驾游游客的临时预订还会进一步拉高“五一”假期期间的订单。

(责编：王仁宏、杨迪)
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