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工信部官员：加强顶层设计，加快元宇宙产业创新发展

2023年04月29日08:53 | 来源：中国新闻网
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在27日举行的XRMID2023虚拟现实及元宇宙产业创新发展峰会上，中国工业和信息化部科技司副司长任爱光表示，将加强顶层设计，加快元宇宙产业创新发展，通过揭榜挂帅、建设先导区等方式，积极推动人工智能、区块链、虚拟现实等元宇宙支撑技术的创新发展，夯实产业发展的根基。

工信部正在积极将元宇宙打造成我国未来产业的新赛道。任爱光表示，作为元宇宙的关键入口，虚拟现实相关产业有望做强做大，希望产业各界通过突破关键技术、拓展应用场景和实现人才共育等有力举措，完善元宇宙产业生态体系，共同推动数字经济蓬勃发展。

科技部高技术中心技术总师傅耀威表示，我国虚拟现实、元宇宙产业根基牢固，体现出产业生态完善、产业发展保障坚固和人才劳动生产率稳步提升的发展特点。下一步希望产业各方重点布局，开放场景和人才培养等有力手段，共同绘出新的产业宏图。

北京市经济和信息化局副局长贾力表示，北京科研能力突出，企业创新活跃，产业链条较完善，应用场景丰富，为元宇宙发展创造了有利条件。在峰会上，北京市石景山区与中国文化产业发展集团及中国电子技术标准化研究院签署战略签约，将在文旅、教育领域应用及虚拟现实标准化和检测技术服务平台建设等方面，进一步推动产业集群生态建设、应用场景落地，促进虚拟现实产业及经济发展整体跃升。(记者 刘育英)

(责编：王仁宏、杨迪)
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