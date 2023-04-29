一季度，我国民营经济对经济复苏的贡献显著。全国登记在册民营企业数量超过4900万户，民营企业在企业总量中占比达到92.3%，新设民营企业203.9万户，同比增长10.7%。新技术、新产业、新业态、新模式的“四新”经济为民营经济发展赋能，创新创业的热情蓬勃迸发。

在全球经济面临不确定性的背景下，我国民营企业活力如何释放？民营经济如何成为一季度稳增长的“主力军”？《开局首季！看中国经济“成绩单”》看经济大省浙江，为民营经济锻造安心之“锚”。

监制｜刘鑫 席罗曦

制片人｜王宇

主编｜顾小慈

记者｜高珧 俞倩倩 韩栋 叶海春 陈亚宇

编导｜黄政龙 殷丽莎 王馨叶

配音｜王帅天

包装｜齐欢 王文蕾 卢慧

素材支持｜浙江总站 浙江台 余杭台 义乌台 嵊州台 青田台 台州台 龙湾台

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经