开局首季！看中国经济“成绩单”｜澎湃活力 民营企业看“浙”里
2023年04月29日11:34 | 来源：央视新闻客户端
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一季度，我国民营经济对经济复苏的贡献显著。全国登记在册民营企业数量超过4900万户，民营企业在企业总量中占比达到92.3%，新设民营企业203.9万户，同比增长10.7%。新技术、新产业、新业态、新模式的“四新”经济为民营经济发展赋能，创新创业的热情蓬勃迸发。
在全球经济面临不确定性的背景下，我国民营企业活力如何释放？民营经济如何成为一季度稳增长的“主力军”？《开局首季！看中国经济“成绩单”》看经济大省浙江，为民营经济锻造安心之“锚”。
监制｜刘鑫 席罗曦
制片人｜王宇
主编｜顾小慈
记者｜高珧 俞倩倩 韩栋 叶海春 陈亚宇
编导｜黄政龙 殷丽莎 王馨叶
配音｜王帅天
包装｜齐欢 王文蕾 卢慧
素材支持｜浙江总站 浙江台 余杭台 义乌台 嵊州台 青田台 台州台 龙湾台
(责编：卫嘉、白宇)
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