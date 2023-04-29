人民网北京4月29日电 （焦磊）当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字化转型持续推进。同时，传统产业数字化进程仍需进一步加速，特别是中小企业数字化转型仍相对滞后。

近年来，全国工商联将推动民营企业数字化转型列为重点任务。为贯彻国家关于加快数字化发展、建设数字中国的决策部署，4月28日，全国工商联民营企业数字化转型行动启动会在北京召开。全国工商联副主席安立佳在启动会上表示，将通过整合资源、搭建载体、形成合力，打造工商联系统推动民营企业数字化转型的工作品牌，助力广大民营企业通过数字化转型实现更高质量发展。

此前，全国工商联办公厅印发《全国工商联民营企业数字化转型行动方案（试行）》（以下简称《方案》），其中提出，邀请优秀的数字化转型专业服务企业以及重点龙头企业联合发起倡议，共同参与民营企业数字化转型行动，依托企业的技术、人才、平台等优势资源，为民营企业数字化转型提供支持。

业内分析认为，当前，数字化转型专业服务企业应发挥引领作用，在高质量数字化发展的路上探寻行之有效的路径、提供多功能兼具行业化的技术平台，为行业内民营企业成功转型夯实良性、创新、可持续的坚实土壤，打造多方共赢的生态圈。

面对数字化转型行业纵深的开阔蓝海，数字化软件供应商承担着“主引擎”的任务，为各行业民营企业数字转型亢实智能底座。

“作为企业数智化的供给侧，用友深耕企业服务领域35年，基于新一代数字与智能技术，经过多年战略投入和规模研发，打造了面向企业数智化的商业创新平台用友BIP，从平台技术、应用架构到场景服务、生态体系，实现全面突破创新。”用友公司创始人、董事长兼CEO王文京表示，未来，用友BIP将使能更多中国企业的数智商业创新，重构发展力，实现高质量发展。

据介绍，在人工智能浪潮下，用友BIP已创新整合实现多项智能化服务：iuap的智能中台形成RPA、VPA、智能大搜、规则引擎、知识图谱、AI工作坊等多项智能化能力，并提供企业画像、人才画像、商机推荐、供应商推荐等智能服务，赋能用友BIP在财务、人力、采购、制造、营销等多项业务领域，建立起100+数智员工技能、1000+开箱即用机器人、1000+AI智能场景。

全国工商联民营企业数字化转型行动正式启动。主办方供图

启动会上，全国工商联联合用友、京东、腾讯、阿里、美团、奇安信、树根互联、工业富联、重庆忽米等企业向广大民营企业、商协会和专业机构发起“民营企业数字化转型行动倡议”。王文京作为民营企业代表宣读了倡议书，从加快数字化转型步伐、提升数字化转型能力、搭建数字化转型服务平台、加强多方交流合作、坚持统筹发展与安全等五个方面提出具体倡议。

“民营企业要实现高质量发展，民营经济要发展壮大，数智化转型是必经之路。当前，数智化转型进入2.0阶段，主要聚焦在主题化融合创新、全局数据治理、全面升级数智底座。民营企业通过数智化转型实现高质量发展一个特别重要的路径，就是创新驱动，因此必须把数智化融入到公司的战略。”王文京表示，企业推进数智化，要把产品业务创新和组织管理变革与数字智能技术高度地融合在一起，并且需要选择合适的平台和应用服务提供商，在数智化进程中将其作为一项投资来推进。

《方案》提到，要推动地方工商联、商会，依托专业服务企业、机构，建立一批民营企业数字化转型服务平台。依托平台为民营企业提供数字化转型诊断、咨询、辅导、培训、观摩学习等服务。同时，对民营企业数字化转型服务平台建设制定了具体指南：企业型服务平台由具备数字化转型整体服务能力的优势企业牵头建设；机构型服务平台由具备较强数字化转型服务能力的行业组织、专业组织牵头建设；混合型服务平台由多家企业、机构联合牵头建设。

据了解，今年初，用友全面启动了以深化行业为核心的服务大型企业客户的业务组织模式，在原有大型企业客户业务团队基础上组建离散制造、消费品、流程制造、装备制造、能源、交通运输、公用、现代服务、农牧等23个行业客户与解决方案事业部，组织模式升级为“以行业为主，行业+地区”的运行模式。

通过一系列行业峰会与研讨活动，在智能底座加持下，用友不断打破组织边界，与数字融合走向纵深。同时，以深化行业为核心的业务组织模式，积累起更丰富、更多元的行业经验，具备更好的整体服务能力，为众多行业民营企业数字化转型提供诊断、咨询、辅导、培训、观摩学习等服务，助力企业型服务平台建设。

(责编：王仁宏、吕骞)

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