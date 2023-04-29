原标题：数字中国创新大赛总决赛一等奖，杭州灵伴科技领跑元宇宙赛道

4月28日，2023数字中国创新大赛总决赛在福州成功举行。本次产业元宇宙赛道总决赛受到业界广泛关注，吸引了来自国家电网、中国联通、中国移动、中国电信、中国农业银行、中信银行、杭州灵伴科技等知名单位以及清华大学、北京大学、厦门大学、悉尼大学等科研院校参赛。经过来自政府界、学术界、产业界的专家评委在“创新性、专业性、实用性、推广性”多个维度的严格评审，杭州灵伴科技&宁德核电团队获总决赛一等奖。

本届数字中国建设峰会由国家网信办、国家发改委、科技部、工信部、国务院国资委、福建省政府等共同主办，福州市政府等有关单位承办，以“加快数字中国建设，推进中国式现代化”为主题，以宣传贯彻落实《数字中国建设整体布局规划》为主线。作为国家顶级赛事，2023数字中国创新大赛由数字中国建设峰会组委会主办，结合当下数字技术发展热点和业界关注焦点，共设置了数字党建、产业元宇宙、数字智造等赛道。

其中，产业元宇宙赛道聚焦元宇宙基础设施、元宇宙产业平台、元宇宙应用服务三个重点方向，围绕元宇宙在数据基础、仿真引擎、数智核心、硬件载体及开放协同生态等方面的支撑作用开展应用创新赛。本次进入总决赛的21支队伍从307支队伍脱颖而出，均是各省市顶尖团队代表，实力得到各界人士广泛认可。

决赛现场情况显示，杭州灵伴科技&宁德核电团队申报的“杭州灵伴科技AR智慧工业平台”方案以《数字中国建设整体布局规划》以及《“十四五”规划》为指导，通过建设元宇宙智慧工业平台解决宁德核电站人机交互、远程专家支持、虚拟培训、智能辅助检修、风险提醒、厂区漫游智慧巡检、远程见证验收等场景需求，实现综合人力成本降低50%、工作时长降低35%、验收效率提升50%，助力宁德核电站成为“全球首座AR智能核电站”。记者获悉，宁德核电站AR智慧应用此前已经获得央视等媒体高度关注和报道。

此外，“杭州灵伴科技AR智慧工业平台”方案目前已经实现“上天”“下地”“出海”全方位多领域应用，在电力电网、油气石化、智能制造以及医疗健康等主要领域落地效果显著。据杭州灵伴科技高级副总裁张信扬介绍，杭州灵伴科技的技术产品和解决方案目前已经在全球70余个国家和地区投入使用，成为赋能数字中国建设和推动中国科技出海的关键力量。

据悉，杭州灵伴科技有限公司作为工业元宇宙领航者，构建了全球首个5G+AR+AI元宇宙全栈生态体系，涵盖国产自主的技术能力、开箱即用的增强现实能力、高效智能的远程协同能力，助力客户高效率、低成本布局应用人机交互技术，加快产业数字化转型升级进程。“大赛提供了一个很好的交流平台，促进各方加深合作，携手推动元宇宙产业高质量发展。本次荣获总决赛一等奖，不仅证明了团队的硬实力和软实力，更提升了坚持核心技术自主创新攻关的信心，我们将会持续为元宇宙产业发展以及数字中国建设贡献更多智慧和力量。”张信扬表示。

(责编：李源、董童)

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