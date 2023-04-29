新华社重庆4月29日电（记者吴燕霞）记者从重庆公路物流基地获悉，西部陆海新通道跨境公路班车近日迎来开行七周年，其累计发运13366车次，发运货值超83亿元。

据了解，2016年4月28日，西部陆海新通道跨境公路班车正式首发，与海运相比，跨境公路班车大大节省了重庆到东盟国家的物流时间。七年来，跨境公路班车年开行量从100车次提升至超3300车次，货源由通用机械发展至汽摩、电子产品、原材料、日用品、水果等更多品类，服务生产、外贸企业100余家。成渝跨境公路班车联盟持续深化，成渝跨境公路运输平台品牌效应提升，今年一季度联盟发车1557车次，总货值超26亿元，助力成渝地区双城经济圈建设。

目前，西部陆海新通道跨境公路班车联动边境20个口岸，布局分拨仓30余个，设立凭祥、老挝办事处，以重庆为中心，辐射全国15个省（区、市），覆盖沿线国家的部分城市。同时，开通了11条干线，不仅连接东南亚，也联通中亚、南亚、欧洲等国家，形成公铁、公海联运体系，成为中国西部内陆通往世界的重要供应链物流通道。

(责编：卫嘉、牛镛)

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