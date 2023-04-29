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港珠澳大桥车辆通行创单日新高

2023年04月29日23:44 | 来源：新华网
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新华社广州4月29日电（记者王浩明）珠海边检总站港珠澳大桥边检站发布信息，28日港珠澳大桥珠海公路口岸迎来出入境车辆高峰，单日验放量达9080辆次，为开通以来单日最高。

港珠澳大桥边检站政委林美红说，当前港珠澳大桥已成为大湾区居民“自驾游”的热门出行通道，今年以来大桥口岸出入境车辆以月均10%的速度增长。

分析人士认为，这一方面源于，自今年1月1日“澳车北上”政策落地实施以来，澳门单牌车通关数量呈阶梯式增长，加之香港与内地往来愈加频密，通关需求不断扩大，港珠澳大桥车辆通关量不断创出新高。

28日下午5时，港珠澳大桥珠海公路口岸车道迎来车流出入境高峰。大桥上自驾车旅客较多，多为陪伴子女或父母出行，且多为短途旅行或返乡看望亲人。

“孩子还没来过珠海，这次假期带他看看港珠澳大桥。”自驾经港珠澳大桥珠海公路口岸入境的香港旅客张先生说，之后计划带孩子去珠海太空中心，亲身感受国家航天的进步，再到长隆旅游。

港珠澳大桥边检站边检处处长房智博表示，五一假期，珠海公路口岸客流、车流将持续保持高位运行，预计日均客流将达6万人次，日均车流达8000辆次。预计5月1日是港澳居民集中返程高峰，5月3日是内地旅客集中返程高峰。

据介绍，为应对客流、车辆高峰，港珠澳大桥边检站已提前部署，加开、开足、开满边检查验通道，确保高峰时段口岸通行安全、顺畅、有序。

(责编：杨光宇、牛镛)
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