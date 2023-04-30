本报北京4月29日电 （记者韩鑫、李心萍）交通运输部信息显示：“五一”假期第一天，预计全国营业性客运量5699万人次，比2022年同期（劳动节假期第一天，下同）增长151.8%。

其中，铁路预计发送旅客1950万人次，同比增长343.6%，创铁路单日客流历史新高；公路预计发送旅客3450万人次，同比增长98.8%；水路预计发送旅客95万人次，同比增长86.2%；民航预计发送旅客204万人次，同比增长441.8%。

预计高速公路小客车流量达5635万辆次，同比增长120.03%。

针对今年“五一”假期超大流量的特征，各地交通运输系统提前做好客流动态研判，动态掌握客流高峰情况，加强热点区域、线路、时段的运力保障，加强运力储备，应对大客流等突发情况。

中国国家铁路集团有限公司表示，铁路部门最大限度挖掘运输潜力，增加运力投放，预计29日开行列车11873列。4月28日，全国铁路共发送旅客1544.6万人次，铁路运输安全平稳有序。

北京市交通委提前对接铁路、民航到发客流情况，科学精准调度，组织公交、地铁、出租、机场巴士等行业，通过增加运力、增发车次、延长运营时间等方式加强接驳运输服务。

山东省交通运输系统强化客流预判和运力安排，优化运输衔接和城市交通保障。结合文旅、消费等活动开通公交专线。加强保通保畅和路网监测。

《 人民日报 》（ 2023年04月30日 01 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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