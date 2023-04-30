尹双红

站在3D云阵相机前，只用一秒就能生成真人数字图像；拿出手机扫一扫特定建筑，就可以进入元宇宙场景；看名画《辋川图》“动”起来，小舟荡开清波，依水而下……在刚刚落幕的第六届数字中国建设峰会上，一项项创新成果、一个个应用场景让人应接不暇，展现着数字技术的广阔前景。

数字技术、数字经济是世界科技革命和产业变革的先机，是新一轮国际竞争重点领域。习近平总书记强调：“发展数字经济意义重大，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。”作为我国信息化政策发布平台、数字中国建设最新成果展示平台、数字领域理论实践交流平台、数字中国建设合作平台，数字中国建设峰会举办5年来，累计发布近百份国家级重大政策和重要报告，开展上百场对接洽谈活动，一大批数字新技术新产品从展馆走向生产生活。既见证了我国数字经济发展迈出的坚实步伐、取得的丰硕成果，也为数字中国建设汇聚了广泛的智慧和力量。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视发展数字经济，将其上升为国家战略。从实施网络强国战略和国家大数据战略，到出台《网络强国战略实施纲要》《数字经济发展战略纲要》，再到推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，顶层设计日趋完善，数字经济发展蹄疾步稳。与此同时，信息基础设施建设不断加快，累计建成5G基站超过264万个、具备千兆网络服务能力的端口数超过1793万个、IPv6“高速公路”全面建成、全国一体化大数据中心体系基本构建、“东数西算”工程全面启动……顺应数字化发展的大趋势，下好先手棋，数字中国建设的底座不断夯实。

当前，数字技术日益融入经济社会发展各领域，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。放眼今天中国，网络购物、移动支付、云服务等新业态新模式竞相涌现，培育新的经济增长点；在工厂车间，人工智能高效协调任务、管控过程，大幅提高生产效率；走进茶园，数字化管理系统实时提示着茶园的光照度、风向、风速等信息，为管护工作提供信息支撑；借助政务服务平台，“数据跑路”代替了“群众跑腿”，市民足不出户就可以享受一系列便捷服务……数字经济大潮澎湃，数字赋能千行百业，为经济社会高质量发展注入强大动能。数据显示，2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%，数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。

党的二十大明确提出加快建设网络强国、数字中国。不久前印发的《数字中国建设整体布局规划》明确“到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展”“到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就”的发展目标。建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。新起点上，全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，全面赋能经济社会发展，才能最大程度释放数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用，以数字中国建设推动高质量发展取得突破。

有人将数据比作“信息时代的石油”。如今，我国数据产量和算力总规模都稳居世界第二。充分发挥我国海量数据和巨大市场应用规模优势，加快数字中国建设，推动各领域数字化优化升级，就一定能以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。

《 人民日报 》（ 2023年04月30日 04 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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