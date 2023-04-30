扫描二维码 听“天宫”来信

“亲爱的学弟学妹们，你们好，我是你们的学长、航天员张陆，谢谢你们送给我的珍贵礼物。现在，我正在距离地球400公里的中国空间站，阅读着你们的来信……”

“五四”青年节来临之际，湖南省常德市的青少年收到了一份特殊的礼物——正在太空执行飞天任务的航天员张陆给家乡的学子们回信了，鼓励大家要努力奋斗，实现自己的青春理想。

“携满腔热血去，载一船星辉来”

神舟十五号飞行乘组出征之际，湖南省常德市汉寿县第一中学的学生们得知航天员张陆毕业于自己的学校，心潮澎湃，纷纷拿起笔给优秀的校友写信。学校精选了其中的6封，作为母校的礼物，送给张陆。

“携满腔热血去，载一船星辉来。”李雨桐同学在信里抒怀，“在这里，请允许我用最真挚的笔触写下内心对您最由衷的祝福。”

“我渴望看到您向着星辰大海出发，揽星九天，然后载一船星辉归来的模样。”向娜同学在信里说，“在未来的某一天，也许我设计的深空探测器也会去往宇宙，跟宇宙分享我的浪漫梦想。”

刘丰铭同学在信里写道：“昔日的您，应是伏案奋斗之少年；莘莘学子中，您的身姿一定特别耀眼。如今的我，无从知晓您当时是如何的刻苦与奋进，但您所流下的汗水，早已洒在了一中的校园里，激励着后来的我们无畏向前。”

瞿粲雅同学的信里说：“班会课上听了您的故事后，我怀着无比自豪又激动的心情写下这封信……正是因为有许许多多像您一样勇于攀登、淡泊名利、默默奉献的航天人，中国航天事业才能蒸蒸日上。”

除了张陆的母校，常德市其他学校也纷纷通过班会活动、制作手抄报等形式，学习并祝福身边的航天英雄。

常德桃源县剪市镇中学“沅水童声”朗诵团的学生们，便将张陆的原创歌曲《天地间最美的舞台》变成朗诵作品，祝愿航天英雄：“祝神舟十五号航天员在天有星河相伴，在地有山海相依；征途一路璀璨，归途一路平坦。”

“这是一堂生动的关于理想的教育课，孩子们通过朗诵，表达对航天员的祝福，也在学习航天员的故事里懂得人生要树立远大的理想。”朗诵团团长、剪市镇中学老师郭云兵说。

“希望各位同学都能扬起梦想的风帆”

孩子们信件与祝福的电子版，传到了中国空间站。航天员张陆认真阅读了来信，高兴地给孩子们回信，还拍摄了太空美景视频分享给大家。张陆通过天地连线，将回信的视频传回地面。

“这些信我都非常认真地看完了，同学们与我畅谈青春理想，畅谈人生奋斗，写得非常好，非常真切。在字里行间，我看见了同学们朝气蓬勃，也看见了同学们对家国情怀、人生理想的解读，这也让我仿佛回到了你们这个年龄。”张陆在回信里说。

接着，张陆朗读了李雨桐同学信中的一段话，与大家分享：“航天，是最硬核的浪漫。我曾多次幻想过这样的场景——身着蓝色制服，五星红旗紧贴着胸膛，由于失重，身体飘在航天器内。透过舷窗，去目睹晨昏线的慢移，见证时光的流逝与永恒的存在，观察地球之外的阴晴圆缺，感受月华如水。又或是换上航天服，打开舱门，身处一片深邃与浩瀚，体验光束在身上的移动，让手中的五星红旗被投向地球的第一束光照亮！”

“不知不觉舷窗外的阳光明媚已变成了星河璀璨，希望各位同学都能扬起梦想的风帆，勇往直前，逐梦前行！”张陆还细心地将回信时窗外景色的变化拍摄了下来。

在给剪市镇中学“沅水童声”朗诵团的回信中，张陆说：“‘沅水童声’的同学们，你们好，我是航天员张陆。你们拍摄的《天地间最美的舞台》朗读视频，我已经收到了，谢谢你们的付出。你们的朗诵很好，情感真挚，声情并茂。人生因奋斗而精彩，希望你们能够好好学习，勇于追寻自己的梦想，也相信你们一定能够实现你们的人生梦想。”

“这真是从天而降的惊喜”

得知航天员张陆给大家回信了，汉寿县第一中学、剪市镇中学的孩子们欢喜不已，争先恐后地想听听航天员对他们说了些什么。

“我是航天员张陆……”当张陆的声音响起，教室里异常安静，大家目不转睛地盯着屏幕，看着这封特殊的回信。

“这真是从天而降的惊喜！我想对张陆学长说，十分感谢他认真看完我们的信，并给我们回复，作为他的后辈，我会像他希望的那样，好好学习，勇于追寻自己的梦想。”瞿粲雅同学说。

“能收到来自地球400公里以外的张陆叔叔发来的视频来信，我非常激动，到现在我的心还在跳个不停。通过张陆叔叔发来的视频，我们以宇航员的视角看到了美丽的地球，我觉得她非常神奇，让我非常欣喜。”剪市镇中学学生、“沅水童声”朗诵团团员涂诗涵说。

在张陆的家乡，他的事迹激励着更多学子追逐飞天梦想，学子们报考飞行员的积极性不断高涨。今年常德市共有582名学生报考，比2022年多117名。目前，有44名学生通过了定选。

汉寿县第一中学的廖俊宇已经通过了海军飞行员的复选。“希望以后能像张陆一样，成为一名优秀的航天员，为祖国航天事业的发展作贡献。”他说。

“航天员的信，不仅仅是写给我们学校的，也是写给全国青少年学生的。希望每个青少年都能如航天员所希望的那样，实现自己的人生梦想。”剪市镇中学校长李建华说。

（本报记者 肖人夫 章文 本报通讯员 徐虹雨）

(责编：杨光宇、牛镛)

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