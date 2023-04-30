新华社北京4月29日电 为深入贯彻习近平总书记关于加强诚信建设的重要指示精神，广泛践行社会主义核心价值观，充分发挥诚信典型的引领示范作用，大力弘扬诚信文化，积极推进诚信建设，持续推动诚实守信、履约践诺成为全社会的价值追求和自觉行动，中央宣传部、国家发展改革委近日向社会发布了2022年“诚信之星”。

此次发布的“诚信之星”分别是：北京市盛世杰农业发展有限公司董事长张吉章、内蒙古自治区广纳煤业（集团）有限责任公司总裁王彩荣、上海市嘉定区安亭镇讴象社区居民施德华、安徽省阜阳市太和县淙祥现代农业种植专业合作社理事长徐淙祥、河南省新乡市凤泉区诚城诚信博物馆馆长邓志军、湖北省黄冈市罗田县骆驼坳镇燕窝湾村第一书记徐志新、广东省湛江市经济技术开发区东海硇洲岛回春药店店主豆碧珍、贵州省六盘水市盘州市胜境街道社区居民邹广阳和邹广周兄弟、云南省大理白族自治州洱源县疾病预防控制中心原副主任李桂科、宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区大河乡龙源村居民李耀梅。

这些“诚信之星”均来自基层一线，具有较强的典型性、代表性。他们有的牢记初心使命、恪守职业道德，以医者仁心全情守护群众生命健康；有的坚守誓言、反哺乡里，以新思路新办法为乡村振兴献计出力；有的认真履行企业社会责任，自觉践行“诚信为民”经营理念，为疫情防控和经济社会发展默默奉献；有的重信守义、自强不息，身处困境仍坚持偿清债务、不背承诺；有的几十年扎根田间地头、探索科技兴农，为让中国人的饭碗端得更牢贡献力量。他们坚定守护诚信理念，模范践行社会主义核心价值观，以实际行动展现了以诚立身、诚信为本的精神风貌。

中央宣传部、国家发展改革委为这些“诚信之星”颁发了证书和奖杯。“诚信之星”发布特别节目将由中央广播电视总台财经频道于4月30日19时首播，相关融媒体作品《致敬“诚信之星”》、主题曲《诚信之光》也将同步推送。

(责编：申佳平、陈键)

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