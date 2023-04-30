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“百城万企”民企高校携手促就业

范思翔
2023年04月30日08:18 | 来源：光明日报
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由全国工商联、教育部、人力资源和社会保障部主办的“百城万企”民企高校携手促就业行动近日在京启动。

促就业行动将以2023届高校毕业生为重点，同时面向离校未就业毕业生，从现在起到今年5月底，组织1万家以上民营企业在高校集中的百余个城市举办专场招聘活动，聚焦市场化岗位提供，为高校毕业生求职就业和民营企业招聘人才搭建对接平台，提供岗位精准匹配和就业指导等服务。

记者了解到，此次促就业行动将开展民企进校园活动，组织一批民营企业负责人和高校负责人面对面交流，重点围绕高校毕业生就业、实习见习、现场工程师培养等内容深入沟通，促进校企供需对接、实现校企深度合作；广泛组织吸纳就业能力强的民营企业参与校园招聘，并组织知名民企巡回招聘。

同时，促就业行动将在全国工商联官网开设“百城万企”促就业行动专区，依托全联人才在线、国家大学生就业服务平台、高校毕业生就业服务平台、中国公共招聘网举办系列专场招聘活动，共享“百城万企”线上招聘活动岗位资源，并开展直播带岗、视频双选会、企业云宣讲等活动，增强高校毕业生对民营企业的认识，提升民营企业的就业吸引力。

据介绍，2022年，全国工商联与教育部共同发起民企高校携手促就业行动。截至2022年底，已组织各地举办招聘活动4000余场，13万家民营企业参加招聘活动。

(责编：申佳平、陈键)
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