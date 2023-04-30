记者 李金磊

“当前我国经济运行好转主要是恢复性的”，在对经济形势进行科学分析后，会议部署了下一步经济工作，提出了“要重视通用人工智能发展”“帮助企业恢复元气”“要把吸引外商投资放在更加重要的位置”等措施，释放诸多重磅信号。

当前经济形势怎么样？

——三重压力得到缓解，经济增长好于预期

国家统计局数据显示，一季度中国经济同比增长4.5%，超出外界预期。

对于当前经济形势，会议认为，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到缓解，经济增长好于预期，市场需求逐步恢复，经济发展呈现回升向好态势，经济运行实现良好开局。

同时，会议指出，当前我国经济运行好转主要是恢复性的，内生动力还不强，需求仍然不足，经济转型升级面临新的阻力，推动高质量发展仍需要克服不少困难挑战。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才对中新财经表示，一季度GDP增长4.5%，主要服务业的增长拉动了经济的反弹，尤其是交通运输、餐饮、旅游等消费反弹比较明显。经济运行好转主要是恢复性的，内生动力还不强，这一判断符合实际，意味着下一步依然要大力稳增长，解决结构性问题，弥补短板。

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军对中新财经表示，经济增长好于预期但仍处于恢复性阶段，这是非常科学客观的判断，宏观经济一些分项数据比如民间投资，离正常的增速还有一定距离，需要进一步推动经济继续好转，内生动力持续增长。

下一步中国经济怎么干？

对于下一步经济工作，会议要求“坚持稳中求进工作总基调”“乘势而上，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”，并提出了一系列重点措施。

——恢复和扩大需求

会议强调，恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力，形成扩大需求的合力。要多渠道增加城乡居民收入，改善消费环境，促进文化旅游等服务消费。要发挥好政府投资和政策激励的引导作用，有效带动激发民间投资。

赵锡军认为，当前需求是结构性恢复，原来疫情期间不能实现的一些需求加速释放，比如餐饮、旅游、交通，但中长期一些耐用消费品，比如汽车、住房，恢复得没有那么快，需求的恢复和扩大仍然需要做大量工作。

招联首席研究员董希淼接受中新财经采访时表示，从居民消费的角度看，汽车消费和住房消费是政策可以有效发力的重点。应继续加大对居民大宗消费特别是汽车消费的支持。

——帮助企业恢复元气

会议指出，要坚持“两个毫不动摇”，破除影响各类所有制企业公平竞争、共同发展的法律法规障碍和隐性壁垒，持续提振经营主体信心，帮助企业恢复元气。

赵锡军表示，一段时间以来，民营企业投资预期受到不正确议论的干扰，要不断加大稳预期的工作力度，尽快消除干扰，稳定民营企业预期，使其正常安排生产经营和投资，推动经济发展。

——稳住外贸外资基本盘

会议强调，要把吸引外商投资放在更加重要的位置，稳住外贸外资基本盘。

数据显示，一季度中国外贸进出口增长4.8%，实现了“开门稳”。但外贸形势依然复杂严峻，面临不少困难和挑战。

从外部环境看，外需的不确定性仍然是最大制约因素。赵锡军分析，国际货币基金组织等调低了发达国家经济增长预期，再加上供应链不稳定，都给外贸带来了压力。

徐洪才表示，目前来自于发达国家的订单下降比较多，国务院办公厅近日发布了《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，实施好稳外贸政策组合拳，帮助企业稳订单拓市场。

——支持刚性和改善性住房需求

会议指出，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进房地产市场平稳健康发展，推动建立房地产业发展新模式。在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。

董希淼认为，支持刚性和改善性住房需求，应进一步加大差别化住房信贷政策实施力度，加快采取下调首付比例、取消“认房又认贷”、降低贷款利率等措施进行优化。

对于会议提出的“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造”，徐洪才认为，受制于人口结构变化，老龄化社会加快来临，再加上房地产产能过剩，房地产供给需求失衡，城中村改造可以创造新的需求，作为一个抓手激活市场交易。

——要重视通用人工智能发展

会议指出，要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险。

在外界看来，在当前人工智能领域飞速发展的背景下，中央政治局会议提到“要重视通用人工智能发展”，具有很强的现实意义。

赵锡军表示，目前，国内多家科技企业也在加足马力开发大型人工智能模型，我们要跟上脚步，这对以后占领科技制高点有重要作用。

中国经济体制改革研究会常务副会长兼秘书长赵艾近日接受中新网记者专访时提到，现在最大的战略性、前瞻性的问题，就是人工智能革命性发展带来的挑战，以及其可能引起一系列因素的变化。这也是下一步全面深化改革开放需要认真研究的问题。

(责编：申佳平、陈键)

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