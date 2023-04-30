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“五一”假期首日中国铁路预计发送旅客1950万人次 创单日历史新高

刘文文
2023年04月30日08:34 | 来源：中国新闻网
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29日是内地“五一”假期首日，记者从中国国家铁路集团有限公司(下称“国铁集团”)获悉，全国铁路当日迎来“五一”小长假客流高峰，预计发送旅客1950万人次，创铁路单日客流历史新高。铁路部门最大限度挖掘运输潜力，增加运力投放，预计开行列车11873列。

国铁集团数据显示，4月28日，全国铁路共发送旅客1544.6万人次，铁路运输安全平稳有序。其中，北京局集团公司发送旅客133万人次，上海局集团公司发送旅客302.6万人次，广州局集团公司发送旅客220.4万人次。4月29日，北京局集团公司预计发送旅客152万人次，上海局集团公司预计发送旅客370万人次，广州局集团公司预计发送旅客296万人次，均创单日旅客发送量历史新高。

今年“五一”小长假是春节后的第一个较长假期，旅客出行需求旺盛，铁路部门最大限度挖掘运输潜力，增加运力投放，努力满足旅客出行需求。

据悉，哈尔滨局集团公司在齐齐哈尔、牡丹江等热门方向增开11对动车组，开行伊春、大连、长白山、延吉、鲅鱼圈等方向旅游专列。郑州局集团公司采取动车组重联、城际列车公交化开行等方式，最大限度服务高峰期旅客出行，预计开行旅客列车1201列。武汉局集团公司加开北京西、深圳北等方向旅客列车124列，其中加开夜间高铁29列。西安局集团公司加开旅客列车161列，其中动车组列车110列，高峰日开行西安与华山间动车组列车118列。昆明局集团公司加开长途旅客列车15列，在大理、丽江、西双版纳等旅游热点地区满图开行动车组列车。

(责编：申佳平、陈键)
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