本报北京4月30日电 （记者廖睿灵）记者从国家能源集团获悉，全国首批首个“沙戈荒”新能源基地——国家能源集团宁夏腾格里沙漠新能源基地一期1吉瓦光伏项目日前并网发电，探索出“新能源建设+沙戈荒生态系统保护和修复”新路径。项目并网后，每年可提供清洁电能18亿千瓦时，可满足150万个家庭一年的用电量。

宁夏腾格里沙漠新能源基地项目是国家千万千瓦级“沙戈荒”基地中首批首个投产的基地项目，以建设大型风电、光伏基地为主，配置建设相应火电调峰机组，新能源总装机规模1300万千瓦，规划总投资超850亿元。该项目也是国家第一条以开发沙漠光伏大基地、输送新能源为主的特高压输电通道——“宁电入湘”工程的重点配套项目。一期1吉瓦光伏项目由国家能源集团龙源电力负责实施，以建设“绿色能源+生态治理”为目标，运用“林光互补”“农光互补”技术，采取“林草结合”模式，实现“板上发电、板间种植、板下修复”新格局。

(责编：胡永秋、袁勃)

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