本报记者 金 晨

在河北省张家口市的合盈数据（怀来）科技产业园，工人正进行设备安装调试。

武殿森摄（人民图片）

大到太空探索，小到网购打车，算力在生产生活中的重要性愈发凸显，为千行百业的数字化发展提供动力。作为算力的物理承载，数据中心发挥着接收、处理、存储与转发数据流的“中枢大脑”作用，是关乎数字化发展的关键信息基础设施。

中共中央、国务院近日印发的《数字中国建设整体布局规划》提出，要夯实数字中国建设基础，系统优化算力基础设施布局和整体提升应用基础设施水平。业内人士表示，国家数据中心的加速布局将进一步夯实中国数字经济高质量发展的根基，为数字中国建设添砖加瓦。

国家算力枢纽开工

宇航员乘坐“太空天梯”直达空间站、月球车在环形山里飞速疾驰、战机在陨石碎片中自由穿梭……电影《流浪地球2》中，一幕幕精美震撼的特效画面给观众留下了深刻印象。

据介绍，《流浪地球2》的部分特效制作工作是在贵州贵安超算中心完成的。这些特效里的每一帧画面要渲染几个小时才能达到理想效果，如果没有超算中心的强大算力作为支撑，从电影开始渲染到搬上银幕，可能需要10年时间。

工信部数据显示，中国算力产业规模近年来快速增长，平均年增长率近30%，算力规模排名全球第二。中国算力水平的不断提升，与近年来国家数据中心建设的提质增速，尤其是大型以上数据中心规模的迅速增长密切相关。

国家“十四五”规划明确提出要“加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群”，工信部、国家发改委等部门也先后出台《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》等政策文件，支持、规范数据中心产业的发展。目前，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、内蒙古自治区等8地的国家算力枢纽节点已经全部开工，支撑数字经济蓬勃发展的重要算力底座正逐步成型。

支撑数字中国“高速路”

在位于内蒙古和林格尔新区的高性能计算公共服务平台内，服务器信号灯闪烁，中控室内各项参数飞快更迭，相当于10万台普通电脑算力的超级计算机全力运转，为远在北京的科研团队提供复杂运算服务。

“看不见”“摸不着”的算力，如何在毫秒级的时间内从内蒙古的数据中心传递到北京的用户手中？内蒙古高性能计算公共服务平台项目负责人徐星海介绍，该平台所在的林格尔新区通过互联网数据专用通道，与国内18个主要城市实现高速数据直连。

在超算数据直连的基础上，国家超算互联网工程也在稳步推进。所谓超算互联网，就是以互联网连接产业生态中的算力供给、用户和运营服务等各方能力和资源，构建一体化超算算力网络和服务平台。通过这一工程，各地的超算中心和数据中心将实现数据和算力的互联互通，整合成一个算力融合的网络。

在国家超级计算济南中心副主任潘景山看来，超算互联网可以通过超算资源的互联互通实现资源的地区间统一调度，解决算力供需空间不平衡的问题。“通过超算互联网就可以将算力输送到各个城市、各个企业、千家万户，让大家便利地用到超算算力。”

业内人士表示，随着超算互联网工程的落地，算力像水电一样“即取即用”的愿景将成为现实。预计到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、生态完善的总体布局，成为支撑数字中国建设的“高速路”。

推动规模化创新应用

在全球数据中心快速发展的背景下，中国数据中心产业也在不断升级，向着创新驱动、算网协同、全面赋能方向全面演进，成为驱动各行各业数字化发展的新引擎。

“云海、日出、杜鹃、灵猴……仿佛就在身边，触手可及！”近日，在位于四川乐山峨眉山脚下的“数游峨眉”体验中心，重庆游客李菲通过VR设备“亲身”体验了峨眉山金顶主峰的春日盛景。据介绍，“数游峨眉”体验中心依托乐山智慧文旅大数据中心打造，通过VR、AR、裸眼3D、全息成像等智慧手段，让游客“置身”其中体验峨眉山历史变迁和四季风光。此外，景区还通过该大数据中心推出5G云直播、AI智慧导览等服务，为游客提供智慧旅游新体验。

在工信部日前公布的2022年国家新型数据中心典型案例名单中，包括乐山智慧文旅大数据中心在内的33个新型数据中心入选，涵盖科研、文旅、交通、新媒体等多个领域。自投入运营以来，这些新型数据中心围绕智慧政务、智慧医疗、智慧城市、智慧金融等应用领域进行创新，为5G技术、互联网+、云计算等数字产业的快速发展注入强劲动能。

专家指出，相关部门应继续支持国家数据中心推进新技术和规模化应用，推动传统数据中心加速与网络、云计算融合，加快向新型数据中心演进，更好地支撑数据中心建设与产业相结合，赋能经济社会高质量发展。

(责编：胡永秋、袁勃)

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