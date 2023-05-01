魏弘毅、樊曦

时代呼唤榜样，奋斗成就人生。

为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，在“五一”国际劳动节来临之际，中央宣传部、全国总工会向全社会公开发布2023年“最美职工”先进事迹。

矢志创新，打破技术垄断

中国一汽研发总院代理副院长周时莹的奋斗之路，是一段提升自主品牌核心竞争力的征途。

2009年，周时莹博士毕业，进入中国一汽。作为“汽车振动噪声与安全控制综合技术国家重点实验室”子项目负责人，她带领团队定制开发符合中国城市路况的数字化道路和交通环境模块库，为中国取得了相关技术的自主权。

从业多年，周时莹带领团队累计申请发明专利近200项，为一汽旗下品牌注入时尚、智能、科技的基因。

温伟是中核陕西铀浓缩有限公司真空设备研发中心首席技师。20多年间，温伟参与科研技改项目50余项，其中作为主要完成人的项目共42项，多次打破国外技术垄断。

目前，“温伟技能大师工作室”多数科研成果已被应用于相应重点建设工程中，由温伟带领团队自主研发的各类铀浓缩仪控系统在国内行业均已达到领先水平。

管益辉是中车青岛四方机车车辆股份有限公司加工中心操作工。他攻关多年，带领团队建成了国际领先的轴箱体柔性生产线，攻克了分体式轴箱体加工难题，实现动车轴箱体全面国产化，为复兴号高铁装上了“国产膝盖”。

顽强拼搏，打造大国重器

东方超环（EAST）装置，俗称“人造太阳”，是世界上首个全超导托卡马克核聚变实验装置。合肥聚能电物理高技术开发有限公司车间主任陈建林，负责与这一装置相关的多项技术工作。

2021年，EAST迎来了新一轮全面优化升级。陈建林吃住在单位，带领团队完成关键系统及部件总装和调试，EAST物理实验再次创造托卡马克核聚变实验装置运行新的世界纪录。

37年来，陈建林出色完成十余项国内外重大科学工程核心部件及系统的总装调试工作，先后申报国家专利14项，6项发明专利已授权。

陈闽慷是中国航天科技集团有限公司第一研究院长征三号甲系列运载火箭总设计师。投身航天事业多年来，陈闽慷一直工作在运载火箭总体设计一线，参与长征三号甲系列、长征二号丙系列等多个型号火箭的研制。

在高密度发射任务中，陈闽慷创新提出运载火箭应用发射阶段“两上两下”的技术状态管理方法体系，通过“统一策划、统一编号、统一审理、统一实施”的原则，提高了型号高密度发射组织管理能力和项目风险防控能力。

扎根一线，练就过硬本领

次仁措姆是西藏顺丰速运有限公司运作组组长。从事快递行业十几年，她任劳任怨，永远保持虚心学习的态度。“不会没关系，我愿意学，虽然慢一点，但我相信自己每天都在成长。”她说。

耕耘成就精彩。次仁措姆各项工作成绩显著，同时热心公益事业，广受客户好评，先后荣获“全国五一巾帼标兵”“西藏五一劳动奖章”等荣誉称号。

中国铁路兰州局集团有限公司迎水桥机务段银川动车运用车间“雷锋号”机车组精学业务，不断优化标准化作业流程，先后健全完善20余项作业标准，为机车操纵拧紧“安全阀”。

一次任务中，面对突发严重晃车，机车组成员果断采取紧急停车措施，第一时间上报险情，危险路段得到及时抢修。

34年来，“雷锋号”机车组共安全运送旅客560多万人次，累计防止各类事故531起，创造了沙漠铁路运输生产中机车保养第一、运行正点率第一、平稳操纵第一的佳绩。

坚守岗位，彰显责任担当

求知，是上海爱登堡电梯集团股份有限公司电梯研发部副部长潘阿锁工作生活的主旋律。2008年，潘阿锁入职公司，为了积累专业知识，他虚心请教前辈，啃专业书，下班后记笔记、抄重点。

功夫不负有心人。潘阿锁发明了电梯机械阻止装置技术，突破老楼加装电梯技术难关，帮助更多居民圆了电梯梦，让百姓生活更便捷。现在，他的4项技术被认定为上海市高新技术成果转化项目，为企业创造效益8000多万元，同时坚持“传帮带”，培养年轻技能人才。

李长青，塔城公路管理局额敏分局玛依塔斯防风雪抢险基地副班长。12年公路生涯，他在祖国西部边陲成长为路段保通的主力干将。

一次，暴风雪在公路肆虐。赶去救援的李长青浑身裹着冰渣，挖开积雪，拖着一辆小车中的一家人与风雪搏斗了20分钟，将他们安全送到装甲救援车上。

同样冲锋在前的，还有北京协和医院党委委员、感染内科主任医师刘正印。2020年初，刘正印受命北京协和医院首批国家援鄂抗疫医疗队队长，在武汉坚守92天，“钉”在抗疫斗争最前线。

在他心里，“人民至上、生命至上”是永恒不变的信念。2005年，他三个月内走遍了河南省所有艾滋病重点区县，诊治患者近千例。2013年甘肃岷县地震救援、2015年天津塘沽爆炸事件救援……哪里有需要，哪里就有他的身影。

新华社北京4月30日电

(责编：王震、李楠桦)

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