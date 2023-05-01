投入巨资升级产线设备、主动开拓新兴市场、积极推进内外贸一体化……面对外贸压力，江西省抚州市不少生产型出口企业坚定发展信心，以自身之“变”积极应对市场变化，地方政府则以服务之“变”激发外贸主体活力，为全年外贸稳量提质打下坚实基础。

苦练内功，提升外贸综合实力

拣货、出库、装车……位于江西省抚州市东乡区的江西永冠科技发展有限公司厂区内，工人们正忙着将一箱箱货物搬运装箱，通过铁海联运发往约旦。

“今年公司外贸销量逐步回升，一季度销售额较去年同期增长10%以上。”永冠科技总经理江海权介绍说，永冠是一家专业从事胶粘制品的高新技术企业，近五年实现年出口额从0.72亿美元到3.7亿美元的跃升，产品远销全球150多个国家和地区。

外贸连接国际国内两个市场、两种资源，在构建新发展格局中发挥着重要作用。面对今年外贸压力明显加大的不利因素，抚州市的生产型出口企业准确识变、科学应变、主动求变，积极融入国内国际双循环以修炼“内功”，不断增强自主创新能力，在国际竞争中取得新优势。

耗资6亿元从德国引进布鲁克纳拉膜线，研发生产新能源汽车线束胶带、电池胶带，投资2亿多元建设大型智能仓库，在日本、美国、墨西哥搭建一站式供应链平台，加强外贸自主品牌建设……永冠科技积极布局全产业链，从产品、销售、服务到品牌全面升级，充分释放产能优势，提升市场竞争力。

“全产业链生产带来的成本优势，以及针对不同国家和地区采取个性化定制生产的产品优势，使我们在国际市场竞争中占据积极主动地位。”永冠科技关务总监陈足照说，今年公司外贸销售额目标是突破45亿元。

优化结构，开拓新兴国际市场

抚州市海关统计数据显示，抚州市出口目的地以东盟、美国、欧盟为主，占比超过50%。“优化外贸结构势在必行，我们将充分发挥技术与信息优势，引导企业在稳住传统市场的同时，积极开拓拉美、‘一带一路’沿线国家等新兴市场。”抚州市海关副关长徐川南说。

走进位于抚州市临川区的抚州市中德体育用品有限公司生产车间，工人正在检验一批即将封箱的体育健身器材。“这批货是1月份的订单，检验合格后将发往德国，还有一批产品等待检验发往波兰。”公司生产科科长邱立久说。

中德体育是一家中德合资企业，与江西中德服饰有限公司同属中德集团子公司。“虽然我们在欧洲有稳定的销售渠道，但近几年也在优化结构，积极开拓国际国内两个市场。”江西中德服饰有限公司行政经理叶干说。

江西添光钛业有限公司是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的出口企业，去年外贸销售额增长288%，呈爆发式增长态势。“今年我们将加速推进内外贸一体化，同时依托抚州市海关建立的‘一企一策’帮扶机制，实实在在用好RCEP政策。”添光钛业业务经理杜倩说。

以变促变，推动外贸稳量提质

面对外贸新形势，地方政府也在以变促变，通过加快发展跨境电商等新业态新模式，着力稳规模、优结构，推动外贸稳量提质。

“今年，我们将通过持续优化国际贸易营商环境、大力引进和培育生产型出口企业、加快发展跨境电商等新业态新模式、用好大型展会平台等系列举措，推动抚州外贸稳量提质。”抚州市商务局副局长胡勇说。

主动承接东部产业转移、建设跨境电商产业园、助企抢抓RCEP发展红利、深入对接“一带一路”市场……过去一年，针对外贸企业的难点痛点，抚州市主动服务、接续发力，有效推动外贸稳大盘、扩优势、增活力。数据统计显示，抚州市2022年外贸出口267.4亿元，同比增长35.1%

今年，抚州市稳外贸系列政策举措仍在多向加力：以申报中国（抚州）跨境电子商务综合试验区为抓手，打造跨境电商发展集聚区；办好首届跨境电商峰会，引导抚州籍跨境电商企业返乡投资发展；积极对接引进一批全国外贸百强企业，推动现有企业赴“一带一路”沿线国家、RCEP成员国等国家和地区参加120个左右境外专业性展会……

“主动融入国内国际双循环格局，选择‘两条腿走路’是生产型出口企业适应新形势、把握新机遇的现实路径。”胡勇说，面对不稳定因素增多的国际市场，抚州市商务部门将积极打出政策“组合拳”，激发外贸主体活力，全力稳住外贸基本盘。

（本报记者黄书波，参与采写：吴山）

(责编：王震、李楠桦)

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