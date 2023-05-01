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9472米！我国开钻亚洲最深油气井

2023年05月01日11:10 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月1日电（记者 戴小河）记者从中国石化获悉，公司部署在塔里木盆地的“跃进3-3XC油气井”1日开钻。该井预计钻探深度9472米，将刷新亚洲最深油气井纪录。

　　中国石化勘探领域首席专家漆立新说，这再次证明中国深地系列技术跨入世界前列，为今后钻探万米特深层油气提供重要技术和装备储备。

　　“跃进3-3XC油气井”位于新疆阿克苏地区沙雅县、塔克拉玛干沙漠边缘。“通常而言，业内将井深4500米至6000米定位为深井，6000米至9000米为超深井，超过9000米为特深井。”漆立新说，超深井是油气钻探技术瓶颈最多、挑战最大的领域。“跃进3-3XC油气井”深达9472米，比珠穆朗玛峰的高度还要多620多米。

　　近年来，中国石化积极“向地球深部进军”，以技术突破挑战深地极限，创新发展深层海相地质理论和勘探技术，自主研发的旋转地质导向钻井系统达到国际先进水平，自主研发的高温高压测井仪器打破国外技术垄断，实现了从“打不成”到“打得准”“打得快”的跨越，为超深地下油气直达地面架起高速通道。

(责编：宋心蕊、岳弘彬)
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