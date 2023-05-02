本报北京5月1日电 （记者王俊岭）记者近日从中国进出口银行了解到，截至3月末，中国进出口银行绿色信贷业务余额4526.58亿元，较年初新增95.13亿元；已累计向符合支持范围的绿色低碳项目发放贷款398.75亿元。

据介绍，中国进出口银行近年来不断丰富绿色金融产品和服务，构建起包括绿色信贷、绿色债券、绿色投资等在内的多元化金融产品体系。在这一过程中，该行加大对“一带一路”绿色发展领域信贷支持力度，贷款项目涵盖可再生能源、污水处理、环境改善等领域，打造了阿根廷胡胡伊省高查瑞光伏电站等一大批具有良好经济社会效益的项目，有效带动我国绿色低碳技术和产品“走出去”。

与此同时，该行还高度重视加强与多双边机构和国际组织合作，采用与国际接轨的环境和社会可持续发展绩效标准，支持了京能康保风电、湖北能源微山光伏、南宁国际铁路港公路港物流等可持续项目，促进境内外绿色低碳发展双向提升。

(责编：胡永秋、袁勃)

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