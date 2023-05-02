盛朝迅

今年一季度，中国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”成为出口新增长点，对出口的拉动力进一步增强，引发广泛关注。

“新三样”的共同特点是技术密集、高附加值、出口竞争力强、引领绿色转型。“新三样”出口增长和竞争力增强是中国制造业高质量发展的重要见证和有力注脚，是多年来中国持续推进制造业转型升级的成果体现，反映了制造业高端化智能化绿色化发展和外贸提质升级的重要成效。

例如，从2009年“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”开始，在供给侧和需求侧政策的协同推动下，中国新能源汽车产业从无到有、从小到大、从弱到强，涌现出多家新势力车企，新能源汽车电池、电机、电控等关键技术快速发展，产业生态持续完善，产业链韧性不断增强，2022年产量超过700万辆，占全球比重超过63%，连续8年产量位居世界第一，出口67.9万辆，同比大增1.2倍，有力推动了信息技术与制造体系的深度融合和绿色化发展，成为引领全球汽车产业转型升级的重要力量。

又如，为适应可持续发展要求，中国大力推动能源转型，积极发展太阳能电池、风电、氢能等清洁能源和节能环保产业，太阳能电池技术不断突破，单晶硅电池光电转换效率提升至24%左右，多晶硅、硅片、电池、组件产量全球占比均超过70%，绿色产品供给能力明显增强。

再如，随着手机、电动汽车、电动工具、数码相机等行业的快速发展，锂电池的需求持续增长，中国抓住行业发展机遇，推动锂电池产业快速发展，2022年全国锂离子电池产量达750GWh，全球占比达78%，涌现出宁德时代、比亚迪（弗迪电池）、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能等有竞争力的企业和品牌，带动全产业链近4万家企业快速发展。

“新三样”产业发展的实践充分证明，抓住全球科技革命和产业变革重大机遇，以高端化智能化绿色化发展为主攻方向推动制造业高质量发展，加快开辟新领域、制胜新赛道、壮大新动能，实现产业体系升级，是中国制造由大到强转变的重要途径，也是实现外贸高质量发展在供给侧最有力的支撑。

需要注意的是，2022年以来全球贸易增长动能不足，欧美等主要国家汽车需求普遍下滑，中国新能源汽车在芯片和锂钴镍等电池原材料供应、国际物流、海外营销和售后服务网络等方面的建设和能力仍需加强，欧盟碳边界调整机制和美国新能源相关关税法案的调整也会对相关产业的国际市场开拓带来影响。

推动制造业高端化智能化绿色化发展，已成为加快建设现代化产业体系的重要内容、推进新型工业化的内在要求和推动外贸高质量发展的重要抓手。随着“新三样”产品和更多高端化智能化绿色化产品的涌现，中国制造业转型升级之路会更加走深走实，为外贸高质量发展添油助力，为推进中国式现代化贡献应有的产业力量。

（作者系中国宏观经济研究院战略政策室主任、研究员）

(责编：胡永秋、袁勃)

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