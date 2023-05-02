数据来源：自然资源部

制图：蔡华伟

本报北京5月1日电 （记者刘诗瑶）记者近日从自然资源部获悉：初步核算，2022年全国海洋生产总值94628亿元，比上年增长1.9%，占国内生产总值的比重为7.8%。其中，海洋第一产业增加值4345亿元、第二产业增加值34565亿元、第三产业增加值55718亿元，分别占海洋生产总值的4.6%、36.5%、58.9%。

2022年海洋产业总体平稳，发展潜力与韧性持续彰显。海洋传统产业实现平稳发展，海洋渔业转型升级深入推进，智能、绿色和深远海养殖稳步发展，海洋水产品加工业总体保持平稳；海洋油气产量继续平稳较快增长，海上油气勘探开发向深远海拓展；海洋矿业、海洋工程建筑业实现较快增长，采矿装备技术进步加快，跨海桥梁、海底隧道、沿海港口、海上油气等多项重大工程有序推进；海洋船舶工业、海洋交通运输业实现较快增长，海船完工量、新承接海船订单、年底手持海船订单三大造船指标继续位居世界第一，海洋货运量实现稳定增长。

海洋新兴产业保持较快增长势头，增加值达1926亿元，比上年增长7.9%，其中海上风电发电量比上年增长116.2%；海工装备制造业新承接订单金额比上年增长175.9%；一批海水淡化项目在浙江、山东、河北等地顺利投产，新增产能超50万吨/日。

《 人民日报 》（ 2023年05月02日 01 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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