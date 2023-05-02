全国海洋生产总值超9万亿元（新数据 新看点）
海上风电发电量同比增长116.2%
2023年05月02日05:26 | 来源：人民网－人民日报
小字号
数据来源：自然资源部
本报北京5月1日电 （记者刘诗瑶）记者近日从自然资源部获悉：初步核算，2022年全国海洋生产总值94628亿元，比上年增长1.9%，占国内生产总值的比重为7.8%。其中，海洋第一产业增加值4345亿元、第二产业增加值34565亿元、第三产业增加值55718亿元，分别占海洋生产总值的4.6%、36.5%、58.9%。
2022年海洋产业总体平稳，发展潜力与韧性持续彰显。海洋传统产业实现平稳发展，海洋渔业转型升级深入推进，智能、绿色和深远海养殖稳步发展，海洋水产品加工业总体保持平稳；海洋油气产量继续平稳较快增长，海上油气勘探开发向深远海拓展；海洋矿业、海洋工程建筑业实现较快增长，采矿装备技术进步加快，跨海桥梁、海底隧道、沿海港口、海上油气等多项重大工程有序推进；海洋船舶工业、海洋交通运输业实现较快增长，海船完工量、新承接海船订单、年底手持海船订单三大造船指标继续位居世界第一，海洋货运量实现稳定增长。
海洋新兴产业保持较快增长势头，增加值达1926亿元，比上年增长7.9%，其中海上风电发电量比上年增长116.2%；海工装备制造业新承接订单金额比上年增长175.9%；一批海水淡化项目在浙江、山东、河北等地顺利投产，新增产能超50万吨/日。
《 人民日报 》（ 2023年05月02日 01 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 同在蓝天下 与野生动物一起共享大自然
- 作为人类在地球上的共生伙伴，野生动物不仅为维持生态平衡作出了重要贡献，也增加了人们亲近大自然的乐趣。野生动物是人类的好朋友，是大自然不可缺少的组成部分。保护野生动物，不仅关系到人类生存与发展，也是衡量一个国家、一个民族文明进步的重要标志。今天，《中华人民共和国野生动物保护法》正式实施，保护野生动物需要社会各方面的共同努力，让我们一起保护野生动物，维护自然平衡。…
- 评论
- 关注