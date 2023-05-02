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研学旅行指导师助力学生成长——

打造旅行课堂 带来别样体验（经济新方位·新职业新活力）

本报记者  原韬雄
2023年05月02日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：交通运输部等

　　图为研学旅行指导师韩天雷（右一）带领学生在陕西西安的西影电影博物馆活动。
　　郑 巧摄（影像中国）

　　“大家知道‘天街小雨润如酥’的‘天街’是长安城的哪条街吗？”“为什么购物叫‘买东西’，在唐朝‘买东西’要去哪里？”

　　陕西省西安市大明宫遗址公园少阳院，研学旅行指导师韩天雷正带着小学生了解唐朝长安城的坊市制度。面对一个个有趣问题，孩子们有的托腮思考，有的举手积极互动。

　　“唐长安城有108坊，坊坊都有特色。下面我们来根据提示，用面前的拼图把唐长安城复原出来好不好？”韩天雷话音未落，孩子们便七手八脚忙活起来，别开生面的互动式教学让他们乐在其中。

　　韩天雷所在的教育科技有限公司从事研学行业多年。如今，随着行业的规范发展和越来越多伙伴的加入，他们成为一支专业的研学旅行指导师团队。

　　课程设计——

　　替学生去问“为什么”

　　研学旅行指导师胡晨面前放着一只大茶杯，没几分钟就已下了大半。会议室里，几名同事围坐一团，正在为一节新的研学旅行课程设计绞尽脑汁，热烈讨论。“这部分中学生可以理解，但年纪小的孩子肯定理解不了，还得改。”她声音清亮，语速极快，笔尖不时在纸上记录勾画。“好设计都是讨论出来的，每一节研学课程设计都要进行多次‘头脑风暴’。”胡晨说。

　　研学旅行是行走的课堂，能带给学生们别样的体验。在胡晨看来，好的课程设计可以让知识“悄悄地”进入孩子们的脑海，“研学旅行围绕‘学’展开，不仅要为孩子们打开视野，更要通过巧妙的课程设计让他们获得独特体验，为他们种下求知和好奇的种子。”

　　课程设计正是替孩子们去问“为什么”的过程。这段时间，胡晨和团队成员正在设计一项历史博物馆的研学活动。“其中就涉及秦统一六国的内容，如何让孩子们认识‘统一’呢？”胡晨说，“我们计划带领孩子们分组用不同的计量单位去做一个交易的小游戏，让他们体会统一度量衡后交易的便利性，进而对‘统一’这样的概念有更直观的感受。”

　　心理学、教育学、文学、历史……胡晨的书架上摆着各种各样的书籍。“研学旅行指导师需要涉猎多种知识。课程往往是跨学科的，我们必须保证课程中所涉及知识点的准确性。”胡晨说。

　　课程设计直接关系到研学旅行的质量，胡晨认为，良好的研学旅行体验离不开引导性强和科学严谨的课程设计。

　　一次，胡晨和团队在安康市的毛绒玩具实践教育基地设计研学课程，关于美学教育的部分迟迟没有好思路。胡晨发动公司十几名工作人员一起讨论，方案改了一遍又一遍。“最终是同事带来的一本大学本科美术设计教材帮了忙。我们借鉴提取了一个思路，把它设计成一节小型的美育课。”胡晨感叹，“虽然几经波折，但是很值得！”

　　带队研学——

　　因地制宜，因材施教

　　大明宫遗址公园少阳院的研学课程，韩天雷已经讲过多次，但每次研学活动结束他都会仔细与同事进行复盘。他举起一本研学手册，“每次活动每名学生都有研学手册，大家会记录学习心得和建议，这是我们改进教学工作的重要参考。”

　　对课程的精雕细琢，一方面要靠出色的课程设计，另一方面则需要研学旅行指导师捕捉活动现场存在的问题，不断加以改进。

　　“我们的每门研学旅行课程都有‘逐字稿’的详细教案，在学生互动环节也注明了根据学生不同的表现，老师应当如何做出反应。这些教案都是经过多场教学实践不断完善的。”韩天雷说。“逐字稿”的教案只是基础，在现场准确把握学生的学习状态，充分引导学生的好奇心则考验研学旅行指导师的临场反应能力。

　　研学旅行指导师不仅要因地制宜，在研学活动现场把学生组织好，还要因材施教，对不同学龄段的学生进行有效引导。

　　在西影电影博物馆，韩天雷会带着学生为电影配音。“对小学生，我们会选取中文动画片；对初中生，我们就会选些英文影片；对高中生，我们会选择一些红色电影。”韩天雷说，研学活动不仅要结合学生们的兴趣点，还要结合他们的认知水平和理解能力，这样才能让学生有比较好的研学体验。

　　入职一年多的韩天雷已经是团队的一名骨干。在他看来，同一节研学课程由不同的老师带，效果都会不一样，充分的备课必不可少，“研学旅行指导师既不是导游，也不是学校教师，但往往需要具备这二者的部分素质。我们还会研究义务教育阶段新课标，充分了解学生的学习情况和整体素质，这样才能在课堂学习和研学旅行之间做好衔接。”

　　这段时间，团队中的不少年轻人在抽空准备研学旅行指导师资格证考试，“如今，研学旅行指导师被国家认定为新职业，这对我们从业者是一件大好事。从业人员的专业化将助推研学旅行产业健康发展。”韩天雷说。

　　运营管理——

　　满足多元化需求

　　如果说带队的研学旅行指导师是“在外征战”的“韩信”，郑巧便是“稳坐中军”的“萧何”，学生们的吃喝住行都要由郑巧来统一组织安排。在她的办公桌前，行程表上满是密密麻麻的标注。“好记性不如烂笔头。”她笑着说。手机更是响个不停，这几天她要同时对接好几支研学旅行团。“实在忙不过来，许多其他组的同事也被调来帮忙。”她说，“从今年3月份开始，研学旅行非常火爆，特别是这段时间，接送车辆都很难协调。”

　　行程安排、安全管理、餐饮住宿……一场研学旅行要协调的事情不少。旅游管理专业毕业的郑巧对每一个环节都加倍细心。“这些年，研学旅行实践教育基地越来越多，但不少基地的软硬件还有提升空间。一方面我们要做好筛选，另一方面我们也在积极与各基地对接，帮助基地不断提升接待服务能力。”

　　随着研学旅行市场的蓬勃发展，学校和家长对研学旅行的需求也越来越多元化。自2018年起，郑巧所在的公司先后推出了传统文化、红色教育、劳动教育、自然生态、国防科工等品类多样的研学路线。

　　“有一次，一所学校咨询是否有针对垃圾分类教育的研学课程。我们便联系到一家大型垃圾处理厂推出了研学旅行项目，让学生们实地看看垃圾循环利用的过程，进行环保教育。”郑巧说。

　　如今，小团队的研学旅行需求也在渐渐涌现。“除了学校的研学旅行需求，我们有时也会接到十几名家长自发提出的亲子研学旅行需求，这样小而精的研学可以把活动内容设计得更丰富、更深入。”这家教育科技有限公司的总经理郝柯潞说，“这说明研学旅行的教育效果正在被越来越多的家长认可。”

　　本期统筹：祁嘉润

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2023年05月02日 02 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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