本报记者 王 亮 彭训文

忙完春耕，村民们的生活节奏慢了许多。傍晚时分，河北省滦平县北山根村广场上人头攒动，处处欢声笑语。

象棋桌旁，下棋的、观棋的，村民围得里一圈外一圈。“将！”70多岁的林文国棋高一着，声音洪亮而有力。摆棋的工夫，林大爷和记者唠起了家常：“自从有了这广场，只要天气暖和，不刮风下雨，我准来这儿！”

广场建在村口，有半个足球场大。篮球架、乒乓球桌、秋千……各种器材加起来足有十多样，东北角还搭了一座小舞台。“这广场是2017年建的，当时花了40多万元，村里没出一分钱。器材，县教体局配的；场地，申报了美丽乡村建设财政资金。”村党总支书记郭瑞民乐呵呵地说。

“这有广场和没广场，就是不一样。”村口便利店店主王奎玲接过话茬，“广场建起来，锻炼唠嗑有了好去处。大人孩子都有玩的地方，经常凑在一块，邻里感情都亲近了不少。”

“一晚上来这里的可不得好几十人，你家生意更好了吧？”有人打趣道。

“过段日子，人还能更多呢！记得2019年‘七一’那会儿，可真够我忙的，又要表演，又要看店。”王奎玲说。那一年，全镇14个行政村都组建了广场舞队伍，在北山根村广场上的舞台进行文艺汇演，庆祝党的生日。

王奎玲的一席话，唤起了大家的记忆，乡亲们聊得更热络了。

“奎玲，你还记得当时咱们跳的啥舞蹈不？”养殖户李春芝问。

“这可考不倒我！咱跳的是《红红的中国结》，当时表演穿的衣服和鞋都是我挑的呢！”王奎玲说。

“现在生活条件好了，大家平时也要多锻炼、多跳舞，把健康摆在第一位。”有些腼腆的80后村医孙贺龙说。一年多前，他辞去滦平县城的诊所工作，考上村医，被分配到北山根村。

“‘小医生’，有你在我们就放心了。”大家伙儿齐声道。专业过硬、待人和善的孙贺龙，早已和村民打成一片。村民大多称他为“小医生”，这称呼透着亲切。

“我一定会继续给大家做好服务。”孙贺龙说。村卫生室有两间平房，地方不太大，陈设却不简单：共包括药房、诊断室、治疗室、观察室4个功能区。其中一个角落，摆放着一张小床。这是孙贺龙平时休息的地方。他说，自己家在县城，距离北山根村有40多公里，每天往返不方便，更怕耽误乡亲们看病。

平时没事的时候，孙贺龙喜欢待在药房整理药材。其中，中药柜占据了半面墙，里面有100多种中药材。随便打开一个抽屉，药材名称、功效，他都记得门儿清。“药物都由镇医院统一配送。药快用完的时候，只需要在线上系统下单，很快就能配送到村。”孙贺龙说。

孙贺龙的手机通讯录里，存着200多名村民的联系方式。村民名字后面有一个括弧，备注了所患疾病。“这样村民给我打电话时，我就能很快想起以往的病历了。”孙贺龙说。遇上看不了的病，他也会给予就诊建议。“村民常说，现在看病方便多了，负担也减轻了。加入医保，很多大病都能报销不少！”

“郭书记，你看‘小医生’都这么说了，你啥时候把大家组织起来？唱唱歌、跳跳舞！”养殖户徐明问。

“对啊，不但要组织起来，你还得带头唱、带头跳。”有人接着说。

“没问题啊。我唱歌的时候，徐明你可得把你家那十几头牛拴好了，别给它们吓跑喽！”郭瑞民的一席话，逗得大家伙儿哈哈大笑。

“言归正传。今后文体活动咱们一定多组织，不单是广场舞，我看咱们村篮球队也挺有前途。杨晓伶，你家大波和二涛我瞅着打得真不赖，放暑假让他俩带着其他孩子一起练起来。”郭瑞民说。

“放心吧，保证完成任务。”杨晓伶的回答又逗乐了大家。

…………

夜色渐浓，广场不知什么时候亮起了灯，村口牌楼下的大红灯笼更鲜艳了。

《 人民日报 》（ 2023年05月02日 02 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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