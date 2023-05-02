本报北京5月1日电 （记者严冰）从交通运输部获悉，4月29日至5月1日（劳动节假期前3天），全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量15932.4万人次，比2022年同期增长161.9%。其中，铁路预计发送旅客5349.2万人次，比2022年同期增长460.9%；公路预计发送旅客9720万人次，比2022年同期增长99.7%；水路预计发送旅客334.2万人次，比2022年同期增长86.2%；民航预计发送旅客529万人次，比2022年同期增长546%。

5月1日（劳动节假期第3天），全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量4936万人次，比2022年同期增长164.9%。

其中，铁路预计发送旅客1600万人次，比2022年同期增长580.9%；公路预计发送旅客3050万人次，比2022年同期增长97.9%；水路预计发送旅客130万人次，比2022年同期增长96.8%；民航预计发送旅客156万人次，比2022年同期增长649%；全国高速公路小客车流量预计为5680万辆，同比2022年增长约129.73%。

(责编：袁勃、胡永秋)

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