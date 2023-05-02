“五一”前三天全国预计发送旅客1.6亿人次
5月1日全国铁路预计发送旅客1600万人次
2023年05月02日06:21 | 来源：人民网-人民日报海外版
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本报北京5月1日电 （记者严冰）从交通运输部获悉，4月29日至5月1日（劳动节假期前3天），全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量15932.4万人次，比2022年同期增长161.9%。其中，铁路预计发送旅客5349.2万人次，比2022年同期增长460.9%；公路预计发送旅客9720万人次，比2022年同期增长99.7%；水路预计发送旅客334.2万人次，比2022年同期增长86.2%；民航预计发送旅客529万人次，比2022年同期增长546%。
5月1日（劳动节假期第3天），全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量4936万人次，比2022年同期增长164.9%。
其中，铁路预计发送旅客1600万人次，比2022年同期增长580.9%；公路预计发送旅客3050万人次，比2022年同期增长97.9%；水路预计发送旅客130万人次，比2022年同期增长96.8%；民航预计发送旅客156万人次，比2022年同期增长649%；全国高速公路小客车流量预计为5680万辆，同比2022年增长约129.73%。
(责编：袁勃、胡永秋)
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