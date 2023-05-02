原标题：劳动铸就梦想 奋斗抒写精彩

劳动是一切幸福的源泉。

在“五一”国际劳动节到来之际，全社会再次唱响“劳动最光荣”的最强音，凝聚起实现中华民族伟大复兴中国梦的磅礴力量。一年来，全国亿万职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，积极投身推动高质量发展火热实践，奋进新征程、建功新时代，各个领域、各条战线涌现出一大批先进集体和先进个人，有力彰显了工人阶级主力军作用。

进入新时代，每一位劳动者都担当了更光荣的使命。

全国五一劳动奖章获得者、辽宁北方华丰特种化工有限公司火工品技术研究所工程师孙晓霞从业20多年来，坚持做到了钻研好一个领域、做好一件事。

“一花独放不是春，百花齐放春满园”，在孙晓霞心中，火工品事业需要在创新中锻炼队伍，需要多途径、多渠道做好“传帮带”。为此，她将自己多年的经验毫无保留地传授给大家，带领团队成员致力于打造中国宇航级火工品装备高地，并通过具体的科研项目研制、高层次人才技术交流等平台，助力团队成员快速成长。

近3年来，孙晓霞领衔的“辽宁省职工创新工作室”取得10项科技成果，获得30项专利，团队成员有2人被评为北方特种能源集团有限公司科技带头人，1人被评为北方特种能源集团有限公司青年科技带头人。“科研是一条艰难的路途，从来不可能一帆风顺。我希望自己每天都前进一点。”孙晓霞说。

放眼神州大地，各行各业广大劳动者听党话跟党走，努力推动中华民族复兴号巨轮乘风破浪、行稳致远。

进入新时代，每一位劳动者都创造了更伟大的奇迹。

全国五一劳动奖章获得者、深圳市飞亚达精密科技有限公司制造部高级钟表维修技师刘中华，长期从事我国载人航天工程的航天服用表的机芯改造、装配和调校等关键工作。

对刘中华来说，机械表精确度的计量单位不是毫米，而是“丝”。1丝，约头发直径的八分之一。多年的努力，他只要捏着镊子凭手感，就能判断手中机械表的零部件移动了1丝还是2丝。

在刘中华的努力下，我国航天服手表，具备完全自主知识产权。部分技术指标达到国际领先水平，不仅满足了我国载人航天工程的要求，也填补了国内空白，使我国成为全球第二个能制造航天服手表的国家。

做新征程的主力军。

多年来，全国劳动模范、中国中车唐山机车车辆有限公司管工特级技师苏健，始终致力于开展“制动管路国产化”攻关。动车组全列共有管路1100根，它们和电线组成了动车组的“神经系统”。经过近4500次试验，苏健将弯管角度误差控制在0.1度，长度误差控制在1毫米。

成功的那一刻，他骄傲地说：“外国公司没有做到的，我们中国工人做到了！”

50微米，细如发丝，是全国劳动模范、中车青岛四方机车车辆股份有限公司车辆钳工特级技师宁允展精雕细琢的最大空间。他的工作，是研磨高铁列车的定位臂，磨少了，高铁安全性无法保证；磨多了，高铁转向架可能报废。

为此，宁允展大胆摒弃外方研磨工艺，研发出“风动砂轮纯手工研磨操作法”，将研磨效率提高了一倍多，这项长期制约转向架批量生产的瓶颈被打破。

放眼神州大地，各行各业广大劳动者强信心、建新功，积极投身全面建设社会主义现代化国家的火热实践。

进入新时代，每一位劳动者都绘就了更美好的未来。

全国五一劳动奖章获得者、江苏物美同成科技有限公司饿了么汉街站站长郭锋，对自己的行业有这样的理解：外卖骑手，也是城市重要的一员。大家共同坚守着、参与着城市的发展，陪伴着广大市民共同奋斗。

对新进员工，郭锋手把手指路怎么走最近，如何接单效率最高等，带领团队成员树立诚信、安全、规范、文明的服务理念；行业人员流动性很大，郭锋耐心教团队成员如何与客户沟通，转换心态。“有事找老郭”，已成为团队成员的口头禅。

把平凡的小事做好也是一种不平凡。每一天，郭锋带大家用脚丈量城市，用速度和内心的热度给外卖“保温”，“希望我们送出的不仅是外卖，还有温暖。”他说。

做高素质的劳动者。

全国劳动模范、山东港口青岛港大港分公司吊车司机王加全，练就一身过硬的技术，总结提炼了“啤酒岸吊作业”操作法，并创出“亿瓶精装”啤酒装船作业品牌。从一名普通的农民工司机成长为技术骨干，他用奋斗书写梦想。

“不服输”的许振超，练就了“一钩准”“一钩净”“无声响操作”等绝活，熟练掌握了各类桥吊的技术数据和机械性能。他说，是时代催着他学，催着他进步。

放眼神州大地，各行各业广大劳动者练技能、强本领，为推动高质量发展、实施制造强国战略贡献智慧和力量。

劳动铸就梦想，奋斗抒写精彩。

党的十八大以来，各级工会认真学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，把大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神摆在重要位置来抓，共表彰5461名全国劳动模范和先进工作者。在强国建设、民族复兴的新征程上，各行各业踔厉奋发、勇毅前行的劳动者，正紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在百舸争流、千帆竞发的洪流中勇立潮头，成就无负时代、无负韶华的新业绩，谱写壮丽而崭新的劳动篇章！（本报记者 任欢）

(责编：乔业琼、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经