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加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系

——落实中央政治局会议精神做好当前经济工作系列述评之二

戴小河、叶昊鸣、高亢
2023年05月02日08:34 | 来源：新华网
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原标题：新华述评：加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系——落实中央政治局会议精神做好当前经济工作系列述评之二

4月28日召开的中共中央政治局会议提出，“要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系”“要夯实科技自立自强根基，培育壮大新动能”。

实体经济是一国经济的立身之本，不论是应对当前风险挑战，还是积蓄持久动能，都需要牢牢把握实体经济这个关键。要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，推动产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。

把发展经济的着力点放在实体经济上

此次中央政治局会议作出的各项部署中，“要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系”居于重要位置。

“建设现代化产业体系是推动高质量发展的必然要求，是赢得大国竞争主动的迫切需要，是全面建设社会主义现代化国家的重要任务。”中央党校（国家行政学院）经济学教研部副教授蔡之兵说，实体经济是现代化产业体系的“根基”，是一国经济的“压舱石”，应对当前经济运行面临的困难挑战，做实做强做优实体经济至关重要。

国家提高竞争力，要靠实体经济。党的二十大报告强调，“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”。

固本培元。先进制造业是实体经济的一个关键，经济发展任何时候都不能脱实向虚。近年来，我国围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件薄弱环节持续攻关；升级传统产业，大力推进技术改造和设备更新；聚焦做强优势产业，巩固提升全产业链优势；着眼于培育壮大新兴产业，不断丰富和拓展新的应用场景。

数据显示，今年一季度中国规模以上工业增加值同比增长3%，总体企稳回升。41个工业大类行业中，23个行业同比保持增长。

中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩说，实体经济稳，经济发展基础才能更加坚实牢靠。当前，我国仍有更大稳定实体经济运行的政策空间，要加快构建现代化产业体系，有力保障高质量发展。

夯实科技自立自强根基 培育新动能

会议指出，要夯实科技自立自强根基，培育壮大新动能。

创新是推动实体经济高质量发展的动力源泉。促进科技创新和实体经济深度融合，既是立足当下发展的“刚需”，也是着眼长远、谋划未来的大计。

夯实科技自立自强根基，要进一步加大核心关键技术攻关。

今年一季度，装备制造业投资和高技术服务业投资分别同比增长17%和17.8%，有力助推高技术产业发展。

按照中央政治局会议精神，各地各行业要坚持创新驱动发展，围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件薄弱环节，集中优质资源合力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济循环畅通。

夯实科技自立自强根基，要增强产业链供应链的韧性。

国产体外膜肺氧合治疗（ECMO）产品获批上市；“东数西算”工程8个国家算力枢纽节点建设全部开工；新能源汽车产业向电动化、智能化发展步伐加快……多项关键领域产业链攻关再上新台阶，我国产业链供应链韧性得到进一步提升。

夯实科技自立自强根基，是培育壮大新动能的前提。

“要让创新成为引领发展的动力，大力促进科技创新与实体经济紧密结合，不断提高科技创新在实体经济中的比重与贡献率。”中国社会科学院中国产业与企业竞争力研究中心副主任陈晓东表示，要发挥重大科技专项的带动作用，使基础研究和应用研究相互促进，以不断的科技自主创新支撑我国实体经济健康稳定发展。

在短板领域加快突破 在优势领域做大做强

建设现代化产业体系，对构建新发展格局、推动高质量发展具有重要作用。

会议对加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系提出明确方向：“既要逆势而上，在短板领域加快突破，也要顺势而为，在优势领域做大做强”“要巩固和扩大新能源汽车发展优势”“要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险”。

锻长板与补短板齐头并进，才能增强产业链供应链自主可控能力，更好防范经济风险，推进产业体系高质量跃升，促进经济发展提质增效。

刚刚闭幕的上海车展尽显我国汽车产业活力和魅力：共接待海内外观众逾90万人次；全球首发车共93台，其中中国品牌65台，约占七成；新能源车型共展出271个，中国品牌186个，同样占了近七成。

建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，人工智能、云计算、大数据、区块链、量子信息等新兴技术跻身全球第一梯队，数字经济规模稳居世界第二……逐浪“数字蓝海”，数字中国建设正深刻影响经济社会生活方方面面。

国务院发展研究中心研究员冯文猛表示，近年来互联网、大数据、人工智能等技术越来越多地运用到制造、能源等传统产业。要扩大和巩固发展优势，将数字技术与实体经济深度融合。

“锻长板”提高发展整体效能，“补短板”解决“卡脖子”难题。稳住实体经济，既要巩固优势产业领先地位、培育新的增长引擎，也要在“卡点”“堵点”上持续发力。

“当前，我国数字经济和实体经济加快融合，制造业投资和基建投资持续发力，我们要乘势而上，坚持把做实做强做优实体经济作为主攻方向，为推动经济运行持续好转、实现高质量发展筑牢根基。”郭丽岩说。

(责编：乔业琼、杨迪)
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