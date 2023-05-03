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一季度，电信业务收入累计完成4252亿元，同比增长7.7%——

信息通信业赋能效应不断显现（锐财经）

本报记者  孔德晨
2023年05月03日05:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“五一”假期，在山东省青岛市即墨区即发龙山工业园，一处数字化智能纺纱工厂项目建设现场一片忙碌，技术工人忙着组装设备，确保生产线早日投产。该智能工厂投产后，将在生产全过程中应用大数据、人工智能、5G等信息技术，可生产高端多功能纤维材料，并且将由原来的万锭用工50人降为10人以下。
　　梁孝鹏摄（人民视觉）

　　信息通信业是支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性行业。工业和信息化部日前发布的数据显示，一季度电信业务收入累计完成4252亿元，同比增长7.7%，云计算等新兴业务拉动力不断增强，网络基础设施建设稳步推进，通信业整体运行平稳。

　　行业运行整体向好

　　工业和信息化部总工程师、新闻发言人赵志国表示，近年来，随着网络强国、数字中国战略深入实施，信息通信优质供给大幅提升，与国民经济和社会发展多领域的融合不断深入。一季度，信息通信业赋能效应不断显现。

　　动力更足，行业发展步伐稳健。新兴业务高速增长，互联网数据中心、云计算、物联网等业务收入同比增长24.5%，拉动电信业务收入增长4.8个百分点，逐步成为行业发展新的动力源。电信业务收入稳步提升，一季度累计完成4252亿元，同比增长7.7%。电信业务总量同比增长18%，行业运行整体向好。

　　基础更牢，网络能力持续提升。网络基础日益完备。截至3月底，中国累计建成5G基站超过264万个，具备千兆网络服务能力的端口数超过1793万个，实现“市市通千兆”“县县通5G”。算力规模快速增长，IPv6发展不断深化。

　　应用更广，高速业务加快普及。连接规模持续增长，截至3月底，中国5G移动电话用户6.2亿户，千兆光网用户突破1亿户，移动物联网用户达19.84亿户，“物”连接数占比提升至53.8%，万物互联的基础稳步夯实。

　　体验更好，用户服务普惠共享。电信普遍服务纵深推进，农村偏远地区网络覆盖水平持续提升，5G网络向农村拓展。用户获得感不断改善，一季度中国移动和固定宽带的下载速率，相比去年同期分别提升了59.9%和15.1%，移动数据流量资费持续下降。

　　互联网业务表现亮眼

　　一季度，互联网业务收入实现正增长，利润总额大幅增长，成为信息通信业运行的一大亮点。

　　工信部日前发布的数据显示，一季度，中国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入3020亿元，同比增长1.6%；营业成本同比增长5%，增速较1—2月份提高4.3个百分点；实现利润总额282.8亿元，同比增长55.2%。

　　分类型看，固定互联网宽带业务收入平稳增长。一季度，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入627.5亿元，同比增长6.8%。移动数据流量业务收入与上年同期持平。

　　分领域看，信息服务领域企业收入小幅回落；生活服务领域企业收入小幅回升，以提供生活服务为主的平台企业（包括本地生活、租车约车、旅游出行、金融服务、汽车、房屋住宅等）互联网业务收入同比增长2.9%；网络销售领域企业收入保持高速增长，主要提供网络销售服务的企业（包括大宗商品、农副产品、综合电商、医疗用品、快递等）互联网业务收入同比增长38.3%。

　　分地区看，一季度，全国互联网业务增速实现正增长的省（区、市）有17个。东部地区完成互联网业务收入2817亿元，同比增长2.9%，占全国互联网业务收入的比重的93.3%。互联网业务累计收入居前5名的北京、上海、浙江、广东和天津共完成业务收入2651亿元，同比增长4.2%，占全国比重达87.8%。

　　持续释放行业赋能效应

　　今年是“双千兆”网络协同发展、工业互联网创新发展行动、5G应用“扬帆”、新型数据中心发展等多个三年行动计划的收官之年。赵志国介绍，工业互联网创新发展行动计划实施两年多来，基础设施全面建成。工业互联网标识解析体系覆盖31个省（区、市）和40个行业，服务企业超过了25万家；形成综合型、特色型、专业型的多层次工业互联网平台体系，重点平台连接设备超过了8100万台（套）。

　　“工业互联网已覆盖45个国民经济大类、166个中类，覆盖工业大类的85%以上。”赵志国说，“目前，工业互联网核心产业规模超过了1.2万亿元，较上年增长了15.5%。”工信部将从政策、技术、应用三个方面发力，引导各地区、各行业进一步加大力度，推动工业互联网整体发展实现阶段跃升，为推进新兴工业化提供更坚实的支撑。

　　“近期我部联合文旅部出台5G智慧旅游有关政策文件，积极拓展旅游发展新空间。”赵志国说，“5G、人工智能等加速渗透至生产核心控制环节，5G工厂建设全面提速，给制造业生产模式和生产形态带来了深刻改变。”

　　赵志国表示，工信部将在全面完成收官任务基础上，用好融合应用这把金钥匙，持续释放行业赋能效应。“培育一批具有生态主导力的产业链‘链主’企业、‘专精特新’小巨人企业和制造业单项冠军企业，形成梯度发展格局。”赵志国说，“鼓励大企业搭建数字化平台，面向中小企业共享数据资源和能力，降低中小企业转型门槛。”

(责编：胡永秋、袁勃)
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