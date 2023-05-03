日前，工人在黑龙江鸡西哈工高碳石墨材料有限公司生产车间工作。

新华社记者 张 涛摄

4.7%、8.2%、5.1%，这是今年一季度辽宁、吉林、黑龙江交出的经济增长答卷。记者深入辽宁、吉林、黑龙江多地采访，剖析数据内涵，观察营商环境，从发展的量变和质变中，感受东北全面振兴蓄势待发的新态势。

一季度，东北三省经济运行数据亮眼。东北振兴研究院副院长李凯表示，虽然一些指标的高增长跟往年基数较低有关，但整体数据表明东北经济向上之势基本确立。

砂石堆积、车辆穿行、塔吊转动……走进辽宁沈阳浑南科技城孵化器基础设施建设项目现场，眼前是一片忙碌的施工景象。

“我们这里是一天一个样、三个月大变样。”沈阳高新区管委会科技发展办公室主任路春说，“今年12月项目竣工验收后，就能为科技城核心区的企业提供产业孵化服务。”

春回黑土地，重大项目纷至沓来。

外资来了，总投资837亿元的精细化工及原料工程项目在辽宁盘锦破土动工；央企来了，中国五矿集团整合地方资源，在黑龙江鹤岗推进的石墨新材料产业项目加快建设；民企来了，吉林做大冰雪产业优势，投资亿元以上的旅游项目就有52个……东北各地开通绿色审批通道，创新要素保障，推动投资尽快形成实物工作量。

一季度，吉林固定资产投资同比增长28.1%，高于全国平均水平23个百分点，辽宁8215个建设项目完成投资增长21.2%……稳投资成为东北经济健步回升的“硬”支撑。

活力黑土地，消费市场趋于火热。

尽管入夜仍有寒意，但晚上八点半的吉林长春摩天活力城依然人头攒动。商场内，消费者在“网红”店铺前排起了长队；商场外，一个个露天摊位上顾客络绎不绝。

今年以来，东北多地发放惠民大礼包，打造消费新场景，举办文旅主题节会，持续激发消费活力。一季度，辽宁、吉林、黑龙江社会消费品零售总额分别同比增长6.5%、14%、8.3%，其中黑龙江哈尔滨实现旅游总收入同比增长106.9%。

开放黑土地，口岸码头恢复忙碌。

走进碧海蓝天下的辽宁大连港汽车码头，崭新的汽车一辆接一辆驶入大型货轮，等待发往中亚地区。“今年年初起，我们天天都忙着接车和发运。”现场工作人员说，仅今年1月，大连港就完成商品车外贸出口作业超6000辆，同比增长近270%。

从组织经贸代表团赴海外接订单，到支持企业参加广交会、海外展览等，东北外贸正止跌回升。一季度，吉林外贸出口同比增长23.5%，增速高于全国15.1个百分点；大连外贸进出口同比增长8.3%，增幅在全国15个副省级城市中排名前三。

（据新华社沈阳电 记者曹智、王炳坤、郭翔、李宇佳、强勇、姚湜）

(责编：胡永秋、袁勃)

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