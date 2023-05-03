本报记者 洪秋婷

数据来源：住建部等

一路攀爬，爬升式外墙喷涂机器人自动控制涂料流速，喷涂外墙乳胶漆；设定指令和作业规划路径，墙纸铺贴机器人迅速对厨卫墙壁进行铺贴；在平板电脑上操作，腻子打磨机器人在选中区域上下作业……“五一”假期，广东的智能建造项目工地上，这些外形多样、功能各异的建筑机器人紧张忙碌着，测量、地面整平、打磨、涂装，加紧施工。

机器人的背后，是一群智能建造工程师：他们有的聚焦机器人软件生态研发，让机器人按照指令自动作业；有的排除、解决机器人施工场景中的不确定性和随机性；有的远程操控机器人，减少高空人工作业的安全隐患……越来越多的智能建造工程师走入厂房、走进工地，通过技术创新与模式创新，提升施工智能化水平，推动建筑业转型升级。

软件研发工程师——

机器人工厂中的“发明者”

“五一”假期，工地不停工，张亮仍旧忙碌。他是广东一家机器人公司的软件研发工程师，负责研发建筑机器人与相关工艺，但工作地点不只在厂房。“现阶段产品已经开发完成了，我在各个建筑工地、样板项目上跑得比较多。”张亮说。

张亮所说的产品是一款被称作“智能随动式布料机”的粉红大个头。智能随动式布料机相当于一个二节臂机器人，工作半径在12到20米，用于建筑施工中的混凝土浇筑环节。通过算法，机器人两个臂节协同运动，可以实现自动浇筑混凝土。“一般来说，工人在日晒雨淋的环境下，把混凝土送上建筑楼板。这个工序是建筑施工中条件最恶劣、工作最辛苦的。我现在就是用机器人来全面升级这个工序。”张亮说。

产品开发前期，在机器人试验与测试中心里，常常能看到张亮忙碌的身影：测试样机、验证产品、程序调试，环节众多。张亮告诉记者，机器人从图纸变成实体，中间最重要的一步就是样机制作。“机器人样机的生产首先是根据要实现的功能进行设计，完成后通过软件仿真，再用电脑里的数字化实验室进行模拟，看看机器人在结构、功能和电器件方面有没有安全性能问题，最后交由专家评定。”张亮说，完成这一步后，就可以下单给智能制造工厂生产样机了。

样机生产出来之后如何验证？张亮介绍，一般有3个阶段，一是实验室检测阶段，二是运行阶段，三是应用测试阶段。“我们把工厂生产的样机运到试验场地进行验证，通过运行测试和功能性试验后，再把机器人运到工地进行应用试验。这些关卡都顺利通过后，机器人样机就算生产完毕，设计就可以固化下来，进入到量产阶段。”最终，在智能制造工厂内，一台台智能建造机器人从图纸变成实体。

“我希望通过智能机器人的应用，把人从繁重的体力劳动中解放出来，给劳动者提供一个更友好的工作环境。”张亮说。

解决方案工程师——

机器人进场前的“探路者”

广东肇庆的项目工地上，刘成斌正拿着平板电脑，仔细记录施工现场的每一处角落。“这些细节都关系到随后机器人能否顺利进场。”刘成斌说。作为一名解决方案工程师，在办公室，刘成斌用电脑进行技术分析；在工地上，则常常需要带上各类测量仪器，仔细勘察施工现场，为机器人进场扫清各种潜在障碍。

解决方案工程师是兼具技术和沟通能力的新工种，能帮助智能机器人适应不同的建筑施工现场，从而更好地进场施工。技术分析、项目分析、机器人选型适配，是解决方案工程师在机器人进场前的主要“探路”工作。

虽然来工地之前，刘成斌已经对项目图纸进行了分析，但现场勘察后发现，这个项目的施工通道地面没有硬化，开门大小不够，项目的排水和供电条件也不充分。针对这些问题，刘成斌需要进一步给出改进方案，供甲方评估。“甲方认可后，我们会给项目配备适合的机器人进场。我现在勘察的这个项目可以匹配打磨机器人、测量机器人和室内喷涂机器人。”刘成斌快速记录着。

从2020年进入智能建造行业成为一名解决方案工程师以来，刘成斌遇到的困难和挑战不少，最常见的问题发生在室内装修场景。“如果墙面的平整度和垂直度不达标，机器人施工的成果和质量就大打折扣了。”刘成斌告诉记者。

“传统建筑业无论是在设计、工艺还是现场环境等方面，或多或少与智能建造的要求存在冲突，如何去平衡这个矛盾，保证机器人顺利施工，同时尽可能减少现场改造和设计变更，是我们目前在做智能建造施工策划时，遇到的最大挑战。”刘成斌认为，相比传统建筑行业，通过机器人进行施工，要求更加标准化，能减少作业的随机性和不确定因素，也能减少施工中不必要的损失。“我认为标准化是智能建造带给建筑行业的最大变化。”刘成斌说，希望通过自己的工作助力推广智能建造，让智能建造被更多人认可和接受。

管理应用工程师——

机器人工地上的“操作者”

广东顺德，“84亩试验田”项目正在热火朝天建设，这是住建部首批公布的智能建造试点项目之一。

戴好防尘口罩、安全帽，穿上反光马甲，机器人管理应用工程师甄上宝进入项目大楼作业4层。眼前，一个“身高”1.75米、呈“L”字形的粉色箱状机器人已做好准备，等待指令。甄上宝打开平板电脑，启动应用程序，连上这台室内装修用腻子打磨机器人的无线网；输入命令，灰色的机器臂随即启动，沿着墙壁上下左右运动，进行自动作业。

“其实就像玩电脑游戏一样。左边是摇杆，这个是地图，用地图就可以规划整个作业范围，按这个按钮就是下令，操作机器人的移动。”甄上宝一边介绍，一边紧盯机器人，检查它的打磨质量。

“腻子打磨的位置是室内的天花板和立墙部分，尽管是自动作业，但还需要我拿着手电筒进行打光观察，同时使用靠尺测量墙壁平整度。”甄上宝说，如果机器人作业不到位，他需要立刻在现场调整机器人的参数，根据经验进行计算，增加压力、增加转速或者减少距离，调整机器人接下来的打磨工艺。

甄上宝平时还会操控一款爬升式外墙喷涂机器人，这款机器人不仅可以在高空中实现自由攀爬、自动控制涂料流速，还可以进行风速监测，遇到故障或强风时能及时安全地降落到地面。甄上宝告诉记者，这样的机器人不仅减少了喷漆材料污染对人体的伤害，而且降低了人员高空作业的风险。

“我幸运地站在建筑行业智能化的潮流上。”甄上宝觉得自己的工作很有意义，“机器人并不像很多人理解的那样会取代工人，而是去协助工人，完成很多高强度、高风险的工序，让我们更加安全地工作。”

本期统筹：郭雪岩

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2023年05月03日 02 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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