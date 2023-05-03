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“健康是幸福生活最重要的指标”（帮扶县驻村手记）

健康时报记者  周学津  民生周刊记者  郭  鹏
2023年05月03日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　天气微寒，山路弯弯，半山腰一间小屋前，71岁的杨义一大早就守在家门口，不时向山下张望。他是一名有着20多年高血压病史的患者，头天晚上接到了村医马海蛟随访预约电话。不一会儿，马海蛟的摩托车缓缓驶到近前，老人的眼神亮了起来。

　　“杨叔您快进屋，山里早晨气温低，别冻着，我一会儿给您测血压。”马海蛟是河北省滦平县两间房镇梁西三道沟村的村医，也是有名的“好记性”。谁家老人血压高、血糖高，或者有药物不良反应，他都记得清清楚楚。

　　梁西三道沟村党支部书记、村委会主任贺学满介绍，早些年，村里也曾统计过村民的健康信息。那时候电子健康档案尚未普及，村民的健康情况都是记录在册子上，纸质版的老档案不好保存，查看也不方便，有的老人不识字，索性就不关注。

　　2017年，梁西三道沟村接到通知，要求对村民进行新一轮健康情况摸底，给每个人建立电子健康档案。电子建档完成后，村民通过手机应用程序就可以查看个人健康信息。马海蛟积极响应，具体做起来时，他发现这个活工作量不小。

　　和老档案表相比，电子健康档案需要统计的内容增加了不少。除了性别、年龄、身高等常规个人信息外，马海蛟还要重新摸排村民的药物过敏史、遗传病史、既往疾病情况等。每家每户的生活环境和生活习惯，诸如厨房排风设施用的是油烟机还是烟囱，燃料类型是液化气还是柴火，饮用水是自来水还是河湖水等，这些情况都需要重新了解。

　　梁西三道沟村是两间房镇的大村，共有18个居民组、25个自然村、2000余名村民，马海蛟需要摸排每一名村民的健康信息。

　　“我是一名普普通通的基层医生，对我来说，医生这两个字是职业，更是责任。”马海蛟告诉记者。

　　“随着健康档案上的信息越来越多，统计维度越来越完善，我们对疾病的认知也越来越深，这有利于疾病诊疗，尤其是各类慢病诊疗的关口前移。”马海蛟说，“我们村每年都会针对65岁以上的老人做一次健康体检，有的老人行动不便，我们就逐一入户。台账上患有高血压、糖尿病等慢病的老年人，我们每年会进行至少4次健康随访。”

　　“现在村里老人聊天除了唠家常，还会聊谁的血压降了、血糖低了，相互比起来了。”76岁的张玉兰说。

　　“建立详细、方便查询的健康台账，是提高个人健康信息可及性的大好事！只有多查多看，才会让村民更加了解自己的身体状态。我才能更有针对性地提供健康保障。”马海蛟说。

　　最近，马海蛟正考虑对村民的健康台账进行优化，除了关注大家的身体状况，老年人的自理能力、心理健康、认知情况也是关注的重点。

　　“健康是幸福生活最重要的指标。做好疾病筛查、关口前移，从关注疾病到关注健康，我要继续当好村民健康的守护人。”马海蛟说。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月03日 02 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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