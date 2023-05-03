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“神奇天路”提质升级再创奇迹

2023年05月03日08:04 | 来源：光明日报
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青藏铁路又传喜讯——“复兴号”动车组将首次驶上青藏铁路！记者近日从中国铁路青藏集团有限公司获悉，青藏铁路提质升级已进入新阶段，西宁至格尔木段预计在今年全部完成升级，该段829.251千米线路的运行时间，将缩短至5.2小时以内，最短为4.8小时，较现状最快列车的6.8小时缩短了近2小时。更加现代化的青藏铁路，其运输能力和服务质量都将得到大幅跃升。

青藏铁路东起青海省西宁市，西至西藏自治区拉萨市，全长1956千米，是世界上海拔最高、线路最长的高原铁路，与“南水北调”“西气东输”“西电东送”并称为“中国新世纪四大工程”。

青藏高原海拔高、地形陡峭、地形复杂，交通极为闭塞。新中国成立之初，不得不动用4万多峰骆驼向西藏运输物资，一路消耗巨大，平均每行进1公里，就要损失骆驼12峰。20世纪美国旅行家保罗·泰鲁曾断言：“有昆仑山脉在，铁路就永远到不了拉萨。”

1958年，这条“世界上最难修的铁路”，开始动工建设。一期工程西宁格尔木段，于1984年5月建成；二期工程格尔木至拉萨段，于2001年开工，2006年全线通车。

几十年不懈奋斗，青藏铁路建设突破了高寒缺氧、多年冻土、生态脆弱等三大世界级工程难题。建成通车打破了西藏不通铁路的魔咒，苍茫雪域、巍峨昆仑，见证了这一世界铁路史上的奇迹！

中国铁路青藏集团有限公司的数据显示，自2006年开通至2022年底，青藏铁路累计运送货物8.03亿吨，运送旅客2.65亿人次。

如今，这“神奇天路”将更快、更稳。“始于2022年7月的这次提质改造，自西宁一路向西经湟源、海晏、刚察、天峻、乌兰、德令哈至格尔木。”中国铁路青藏集团有限公司西宁站改指挥部技术施工部主任王庆安说，“换上动车组后，动力加大，旅客列车时速能由原来的每小时120至140公里提升至每小时160公里。可以增开更多列车，从而增加运力。”

据悉，此次提质改造的难点之一，是整治高原铁路路基冻害，特别是环青海湖段。“这里地下水比较丰富，如果路基排水不好，会造成积水，冬天冻胀，会引起轨道变形，火车跑起来可能会‘晃车’。”王庆安表示，“经过整治，轨道的平顺性会更好，让动车跑起来又快又稳。”

此次改造还将加固桥梁、涵洞，全面提升西格段设备质量，新建海晏站房、改扩建德令哈站房，让动车组可运行和停靠。在车站改扩建方面，西格段最大的中间站——柴达木盆地腹地的德令哈站，将由5200平方米扩建至10700平方米，海晏站新建2000平方米站房，目前主体结构已完成。（记者詹媛、尕玛多吉）

(责编：郭思邈、陈键)
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