据国家体育总局群体司消息，随着全民健身理念深入人心，“运动过节”成为新时尚、新民俗。五一假期也不例外，今年五一假期期间，全国性、区域性、地方性全民健身赛事活动轮番接茬上演，真正实现了全地域覆盖、全项目设置、全年龄化参与、线上线下相结合，为广大群众奉上精彩的全民健身赛事活动“大餐”的同时，更呼吁更多人动起来、乐起来、参与进来，用运动点燃激情，用运动点亮生活。据不完全统计，今年五一假期期间，全国将组织各级、各类全民健身赛事活动6000余项，预计吸引超过300万人参与其中。

从全国到地方 赛事活动全地域覆盖

自2021年由体育总局、发展改革委、文化和旅游部联合发起以来，全国“行走大运河”全民健身健步走活动在推动大运河文化保护传承利用，探索全民健身和全民健康、体育与文化旅游深度融合等方面取得了积极的成效，已经发展成为广受欢迎的全民健身赛事活动品牌。今年全国“行走大运河”全民健身健步走活动继续扩大规模，在大运河沿线的北京、天津、河北、山东、安徽、河南、江苏、浙江等8省市设主会场，非大运河沿线省(区、市)也因地制宜、因时制宜开展健步走等相关活动。

由体育总局群体司指导，日前在湖州启动的第三届长三角体育节是跨省际区域性群众体育品牌活动，也是推进长三角一体化的重要载体。本次比赛按照“1+2+3+N”模式开展，即1个开幕式，2个预热项目，3个系列主题，N个赛事活动，向社会展示长三角体育一体化高质量发展的成效。时间跨度长达4个月，从4月一直持续到8月，3大系列的20多项赛事活动好戏轮番上演，来自江浙沪皖等四地市的参赛总人数将超过6000人。

篮球排球赛事“抢镜”五一假期

“三大球”项目参与人口多、社会影响大，长期以来深受广大群众喜爱。尤其是随着“村BA”“村界杯”为代表的群众赛事活动的火爆，更是激发了广大群众的观赛、参赛热情。今年五一期间，高水平的篮球、气排球比赛相继举行。

五一假期前夕，由中华全国体育总会群体部、中国篮球协会、中国农民体育协会、宁夏体育局主办的黄河流域九省(区)农民篮球邀请赛激情开打，来自山西、内蒙古、山东、河南、四川、陕西、甘肃、青海和东道主宁夏以及承办城市银川的10支农民篮球队伍展开角逐。

第一届全国气排球精英邀请赛暨“健康吉林·爽动盛夏”全民健身系列活动也同时在吉林开赛。本次比赛由比赛体育总局群体司指导，总局排球中心作为技术指导单位，共吸引了来自全国21个省(区、市)的103支代表队、1500多名运动员参赛。精彩的赛事让现场观众大呼过瘾，气排球的种子悄然萌芽。

聚焦一老一小 赛事活动特色足

四年一届的老年人综合性体育活动——第四届全国老年人体育健身大会日前在四川泸州拉开帷幕，五一假期期间正在火热进行网球比赛。据悉，本次比赛共设置柔力球、气排球、健身球操、持杖健走、太极拳(剑)、广场舞、乒乓球、门球、网球等14个老年健身爱好者喜闻乐见的项目，预计将吸引带动近万名老年体育爱好者参赛。自2009年以来，我国已成功举办了三届全国老年人体育健身大会。随着我国老龄化进程加快，在积极应对老龄化的大背景下，第四届全国老年人体育健身大会的举行意义重大。

如果说老年人体育健身大会面向的是老年群体，那么轮滑这一新颖时尚的项目更多吸引的就是年轻体育爱好者——今年五一假期，北戴河盛大启动一年一届的轮滑节活动，共有来自国内20余个省、自治区和直辖市的300支代表队，1万余名轮滑运动员和爱好者相聚秦皇岛北戴河，展示轮滑风采，交流轮滑技艺，共享轮滑盛宴，以轮滑节为载体，推进秦皇岛、北戴河体育名城建设。本次比赛为期四天，以轮滑马拉松、自由式轮滑、速度轮滑、轮滑球、轮滑阻拦五大竞赛项目为主体，衍生出超过11个相关的比赛、展演和轮滑交流活动，是历届轮滑节赛事活动最多的一届。

延续线上精彩 拓展赛事活动新空间

在2022年成功举办全民健身线上运动会的基础上，2023年全民健身线上运动会也于日前重装上线。

五一期间，全民健身线上运动会也组织开展了相关活动。作为2023年全民健身线上运动会参与平台及活动传播阵地的视频直播平台全程支持了2023年淮海经济区首届“村界杯”农民足球邀请赛的直播。今年春节，江苏沛县八堡村举办的农民足球赛场场火爆，被誉为“村界杯”，五一期间，2023年淮海经济区首届“村界杯”农民足球邀请赛将再次点燃广大农村足球参与者、爱好者的热情，借助现代5G、VR等转播技术实现比赛精彩程度的加成效应。

2023年全民健身线上运动会自4月20日上线截至5月1日，全网传播数据累计突破7亿。全民健身线上运动会赛事页面浏览量超2亿，18个赛事参赛突破70万人。

(责编：郭思邈、陈键)

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