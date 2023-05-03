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中国家帆赛激战秦皇岛 选手直言帆船运动离生活不遥远

2023年05月03日08:48 | 来源：中国新闻网
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据中国帆船帆板运动协会消息，2023中国家庭帆船赛·秦皇岛西港开埠地站比赛2日在秦皇岛国际旅游港迎来收官日。40支队伍经过两天的激烈角逐，最终大连彩虹帆船1队获得Hobie Getaway组别冠军，元梦起航队获得该组别亚军，列奥德罗队获得该组别季军。

冠军队的董小兵说道：“我们是来自大连的参赛队伍，第一次到秦皇岛国际旅游港来参加比赛。我以前工作原因来过，当时这里还是煤炭码头，现在改造成旅游观光地，非常漂亮，成了帆船运动在北方的极佳场地。秦皇岛的气象非常适合帆船运动，港内的场地配套设施也非常完整。外地参赛者和游客会有别样的体验和感受。”

来自北京龙潭队的杨启明表示：“我是通过‘帆船运动进社区’活动知道这次家帆赛的，在活动中我第一次接触帆船。我以前总认为帆船是离我们比较遥远的专业运动，通过活动我了解到帆船运动原来这么有意思，它离我们的生活并不遥远。希望越来越多的北京朋友通过这些活动认识帆船、走进帆船。”

来自秦皇岛本地、年仅10岁的马璐娜激动地说道：“我是通过帆船进校园活动认识帆船、爱上帆船的，感谢我的爸爸妈妈带我来参加这次家庭帆船赛，让我度过了难忘而精彩的假期。虽然刚学习帆船不久，但我非常喜欢这项运动。以后再有这样的比赛，我一定要邀请我的同学们和他们的爸爸妈妈一起参加。”

本次赛事由中国帆船帆板运动协会主办，西港(秦皇岛)航海体育文化发展有限公司承办，河北港口集团有限公司协办。河北港口集团相关负责人表示，这是秦皇岛国际旅游港第三次举办中国家庭帆船赛，未来，赛事组委会将进一步提高办赛水平，提升帆友的参赛体验，打造富有归属感的帆船生态氛围，让秦皇岛国际旅游港成为帆友扬帆远航的选择。

(责编：郭思邈、陈键)
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