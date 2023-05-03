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河南、山东、安徽、江苏、湖北等多地出现大到暴雨

2023年05月03日13:54 | 来源：人民网
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人民网北京5月3日电 （欧阳易佳）据中央气象台消息，假期最后一天，多地返程遇暴雨。最新天气监测显示，5月3日凌晨起，我国华中地区以及苏皖一带雨势明显增强，截至早晨8时，重庆、湖北、河南、安徽等地部分地区出现中到大雨，重庆北部局地达到暴雨量级。预计，今明两天是本轮强降雨过程的最强时段，大到暴雨将现身河南、山东、安徽、江苏、湖北、江西、湖南及辽宁等省份。

预计3日，强降雨集中区位于湖北、河南、安徽、江苏等地，河南东南部、湖北东北部、安徽西部等局地有大暴雨，上述部分地区伴有短时强降水（局地最大小时降雨量可超过50毫米），局地雷暴大风等强对流天气。

4日，强降雨带东移南压至江淮、江南北部及山东半岛、辽东半岛等地，降雨强度略有减弱，辽宁南部、山东半岛东部、安徽南部、江苏中部、湖北东部、湖南东北部、江西东北部等地部分地区有暴雨。

3日至4日，受地面气旋影响，黄淮、江淮、江汉、华北东部等地有4至5级风，阵风7级左右；黄海、渤海有7至9级大风。

中央气象台发布暴雨蓝色预警

预计，5月3日14时至4日14时，湖北中东部、河南中东部、山东南部、安徽中北部和西南部、江苏中北部、重庆北部等地部分地区有大到暴雨，其中，河南东南部、安徽西部、湖北东部等地局地有大暴雨（100至120毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20至40毫米，局地可超过50毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

中央气象台发布强对流天气蓝色预警

预计5月3日14时至4日14时，内蒙古中北部、河南东南部、安徽中北部、江苏中北部、湖北东部等地的部分地区将有8至10级雷暴大风或冰雹天气；山东南部、河南东南部、安徽中北部、江苏西部、湖北东部和西南部、四川东北部、重庆东北部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20至40毫米，局地可达40毫米以上。

预计，强对流的主要影响时段为午后至夜间。

(责编：郭思邈、高雷)
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