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开辟新赛道  塑造新动能

本报记者  王  亮
2023年05月04日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　体育是促进经济社会发展的重要动力。体育产业在经济动能转换、助推高质量发展和满足人民美好生活需要、促进人的全面发展等方面具有重要作用。目前体育产业发展情况如何？有哪些新趋势、新亮点？记者采访了上海体育学院教授、《中国体育产业发展报告（2021—2022）》执行主编黄海燕教授。

　　我国体育产业总体发展目标清晰且一以贯之：从2014年《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，到2021年《全民健身计划（2021—2025年）》，均提出到2025年总规模达到5万亿元。近日，国家体育总局牵头发布《中国体育产业发展报告（2021—2022）》，数据显示，我国体育产业呈现复苏向好的发展态势，2021年全国产业总规模已突破3万亿元，31175亿元的总产出和12245亿元的增加值，较上年分别增长13.9%和14.1%。

　　黄海燕认为，体育产业具有较强的韧性和抗风险能力，在各地各部门系列助企纾困政策的支持下，市场目前已实现较快反弹。他举例道，2021年，河北省体育产业总产出1857.61亿元，增加值652.53亿元，较2019年分别增长21.6%和20.8%；四川省体育产业总产出1993.39亿元，增加值735.05亿元，较2019年分别增长26%和22%。

　　“近年来，行业创新亮点频现，不断塑造发展新动能。在数字体育方面，5G、VR（虚拟现实）、元宇宙等新技术与产业深度融合，线上赛事和虚拟赛事蓬勃发展，智能化健身场景推陈出新。”黄海燕说。

　　数据显示，2021年我国可穿戴设备市场出货量近1.4亿台，同比增长25.4%。在冰雪产业方面，2021年我国冰雪产业总规模达5788亿元，同比增长51.88%，全国滑雪人次由2019—2020年雪季的1045万增加至2021—2022年雪季的2154万。在体育消费方面，2020年居民体育消费总规模达到1.8万亿元，较2015年增长80%；居民人均体育消费支出1330.4元，较2014年增长43.7%；体育用品、青少年体育、女性体育、体育旅游等发展迅速，上海市6—17岁居民体育消费从2016年的2832元增长至2021年的3329元。在体育新空间方面，体育服务综合体、体育公园、户外运动营地、运动健康促进中心等各类体育新空间日益丰富，创新案例快速涌现。

　　“进入新的发展阶段，体育产业的首要命题，是深刻领会中国式现代化的中国特色和本质要求，及其赋予体育产业的新使命、新担当，准确把握发展趋势和变革路径，切实推进体育产业高质量发展。”黄海燕表示，展望未来，体育产业作为具有高成长性、可持续性的朝阳产业、绿色产业和幸福产业，要抓好抓牢构建新发展格局、大力发展数字经济、积极应对人口老龄化、深入实施乡村振兴战略等重大发展机遇，稳步迈向以质量和效益为主导逻辑的快速发展期。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月04日 02 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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