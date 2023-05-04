本报记者 颜 珂 王云娜

“农时不等人，下田去！”清晨6时，湖南省宁乡市回龙铺镇沿河村60岁的种粮大户李应台摸黑起床，发动农用三轮车，驶上乡间小路。

行至秧田旁，只见秧苗绿油水嫩，已经长出了“三叶一心”。“起秧喽！”说话间，老李麻利地将秧盘从苗床上掀起，把栽满秧苗的方形营养土从秧盘上剥离出来，卷成筒状，再把一个个“秧苗卷”搬上三轮车。“今年，我们首次采用工厂化育秧方式，早稻秧苗更加健壮，抗风险能力更强。”

三轮车再次发动，“秧苗卷”抵达下一站——刚建成的檀树湾高标准农田基地。放眼望去，田成方、渠成网。方方正正的田块每块大约8到10亩，四周是水泥砌成的灌溉渠和排水渠，田块之间的机耕道上铺满了黑色碎石。

老李的儿子李世豪，早已在田间等候。利用父亲取秧盘的时间，这个出生于1989年的新农人早已调试好插秧机，开至田间。父子俩一道，把一个个“秧苗卷”搬上插秧机。

一切准备就绪，李世豪熟练地发动插秧机，父亲则在后头递送秧盘，一株株秧苗缓缓滑落，整齐成行地立在黑亮的泥土中。驶到农田的一端，李世豪轻松转动方向盘，插秧机优雅地转了个身，开始了第二列作业。

“在方方正正的‘大田’里插秧，速度快、效率高！”李世豪说，“就拿插秧来说，小田改大田之前，100亩地起码需要2台插秧机干上3天，现在1天就能完成。”

就在今年，父子俩流转的900多亩水田中，近200亩建成了高标准农田。李应台算了一笔账，在油价、人工成本上涨的情况下，通过高标准农田建设，种田成本不升反降，“过去种一亩田的成本要780元，如今成本在660元左右。”

田间变化大，田外也有“新鲜事”。

“在宁乡市农业农村局的指导下，我们建起智慧农业平台，用电脑打开平台系统，就能了解农机的使用运行情况，提高使用效率。家里购置的农机，不仅可以满足自家需求，还服务了周边群众。”李世豪说。

种田有甜头，李世豪的妻子王映红去年也从城里返乡务农。这一财会专业毕业的女孩，帮着家里管理智慧农业平台。“去年我们的纯利润有60多万元，今年期待新突破。”担任“种粮管家”的王映红，信心满满。

近年来，宁乡市把高标准农田建设作为实施乡村振兴战略和保障粮食安全的重要抓手，紧紧围绕改善农业基础设施、增强农业综合生产能力、实现“藏粮于地”这一主线，推进土地整治、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田地力提升、农业自动信息化及农业产业配套等内容，积极促进农业增效、农民增收、农村发展。

“高标准农田建设，让粮食安全根基更稳，让粮食丰收底气更足，也让广大农民有了更多的获得感、幸福感。”宁乡市农业农村局党组书记、局长罗健介绍，2019年至2022年，宁乡市建设高标准农田32.43万亩。

根据2023年湖南省委一号文件，今年湖南将新建高标准农田175万亩、提质改造170万亩，打造100个左右高标准农田示范区。

《 人民日报 》（ 2023年05月04日 07 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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