本报北京5月3日电 （记者赵展慧）截至4月28日，191家北交所上市公司全部披露2022年年报。年报显示，2022年，北交所上市公司共实现营业收入1501.91亿元，同比增长22.1%；共实现净利润138.11亿元，同比增长12.17%。

2022年，北交所上市公司中，“领头雁”引领发展，中小企业焕发活力。北证50指数样本公司2022年合计实现净利润74.16亿元，同比增长27.46%，其营业收入和净利润分别占北交所上市公司整体的50.1%和53.7%。同时，部分中小市值公司充分发挥业务灵活优势，积极转型，业绩稳中向好。

北交所上市公司创新发展动能持续增强。2022年，新能源相关产业公司平均净利润3.74亿元，同比增长53.90%；新材料相关产业公司平均净利润1.40亿元，同比增长62.36%。同时，北交所上市公司持续加大研发投入，2022年研发支出共计67亿元，同比增长18.03%。

《 人民日报 》（ 2023年05月04日 07 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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