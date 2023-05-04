本报日喀则5月3日电 （记者琼达卓嘎）5月1日，西藏自治区日喀则市樟木口岸正式恢复双向货通，当日进口货物货值10.25万元人民币。

据介绍，2015年尼泊尔“4·25”特大地震导致樟木口岸道路、桥梁等设施严重损毁，被迫停止运行。2019年，樟木口岸恢复对尼单向出口，自恢复该通道功能以来，截至今年4月28日，出口货重约16.79万吨，货值约29.61亿元人民币，为西藏面向南亚开放重要通道建设工作走深走实、西藏高水平对外开放提供了重要支撑。

樟木口岸作为中国和尼泊尔之间进行政治、经济、文化交流的主要通道，是中国通向南亚次大陆最大的口岸之一，在促进中尼睦邻友好方面发挥着重要作用。下一步，日喀则市将不断加快开发开放步伐，加大对外贸易平台建设，完善口岸基础设施，努力提高口岸服务质量和贸易便利化水平。

《 人民日报 》（ 2023年05月04日 07 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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