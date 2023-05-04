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走进中国最西端，看电力改变牧民生活——

稳定的电带来更多幸福

本报记者  李亚楠
2023年05月04日05:56 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　电网工作人员正在斯木哈纳村巡线。
　　邵 琳摄

　　新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县，地处中国最西端，这里的牧民放牧巡边，守护着祖国的边境线。随着电力铁塔延伸到这里，边境线上的牧民们过上了现代化的稳定生活。

　　牧民生活被“点亮”

　　十年前，一条总长18.2千米的10千伏线路翻山越岭，从乌恰县吉根乡架设到了我国西陲第一村——斯木哈纳村，村里几十户柯尔克孜族牧民和伊尔克什坦口岸用上了稳定的电。这是生活在祖国最西部帕米尔高原上的牧民们多年的期盼。

　　76岁的江巴依·阿拉普至今还记得通电当天，村里鞭炮齐鸣的场景。“通电了，灯亮了！”“看电视！看电视！”大家脸上是掩饰不住的笑容。

　　时间再往前，因为海拔高、距离远，斯木哈纳村用不到国家电网的电，一直依靠邻国吉尔吉斯斯坦供电，是新疆唯一使用外国电力的地方。

　　但是这电不太好用，“经常停电，加上电压不稳定，电器被烧坏是常有的事情。”江巴依说。做饭和烧水只能生炉子，孩子点煤油灯、蜡烛做作业更是家常便饭。江巴依的女儿萨吉代姆印象尤其深刻：作业还没写完呢，灯黑了，只好点蜡烛。上高中时，村里终于用了稳定的电。“和我相比，现在村里的孩子太幸福了，他们可没体验过我点蜡烛写作业的感受。”

　　大学毕业后，萨吉代姆选择了回到村里工作。眼下，刚生完宝宝的她正在父母家坐月子，电采暖开到了26摄氏度，她穿着轻薄的家居服，喝着热奶茶，脸上写满了惬意。

　　在村里的幼儿园，6岁的阿克里别克·居马拜克正在看投影上放的动画片。幼儿园里多媒体教学设备、智能化供水系统和冷藏柜、消毒柜一应俱全，他脑海中已完全没有关于“停电”的印象。

　　夜里12点多，江巴依的一天才刚刚结束，“以前没电的时候10点多就睡了，现在喜欢和朋友一起唱歌跳舞，路上散散步也挺好，路灯亮堂着呢！”

　　戈壁滩变成绿洲

　　离斯木哈纳村100多公里处，曾是一片名为“玛依喀克尔”的戈壁滩，在柯尔克孜语中的意思是“晒得冒油的戈壁滩”。

　　但经过1个多小时车程到达这里的时候，举目却是绿意盎然。昔日的戈壁滩如今变成了一块小绿洲，成为牧民们的新家园。

　　乌恰县有很多牧民生活在深山中，以放牧为生，条件艰苦。为了让牧民走上致富路，乌恰县决定建立生态定居基地。玛依喀克尔面积达13万亩，周边有2条河流，生态定居基地被选在了这里。

　　但玛依喀克尔相对河流地势较高，无法实现自然灌溉。电力铁塔在这里竖立起来，河水被源源不断调上来，大型机械来来往往，修渠引水、平整土地、修建房屋，戈壁滩上逐渐变了模样。575户牧民陆续搬到这里，划分成克孜勒苏、阿依尕特2个行政村，归属康苏镇管理。

　　“前几年，戈壁上土壤不行，我们就种苜蓿、苏丹草，作饲草料。”康苏镇党委副书记陈利平说，2019年这里开始种小麦，亩产可以达到400公斤左右。现在，玛依喀克尔有耕地1.9万亩、草地3万亩、林果近3万亩，还有500多座温室大棚，是乌恰县的蔬菜种植基地。

　　阿依尕特村村民吐尔地巴依·米马特拉正在自家大棚里忙活。“去年种了一棚莲花白，今年换了圣女果和草莓。还种了40亩地饲草、小麦、玉米，养了30只羊，加上护边员的工资、草场补助，一年能挣个六七万。”吐尔地巴依说。

　　产业发展动力十足

　　“奶茶先喝着，手抓羊肉和抓饭稍等！”斯木哈纳村一户红顶黄墙的房间里，马麦提努尔·阿克木正招呼着从北京来的游客，电磁炉上的奶茶冒着热气，香味儿飘得满屋都是。

　　开民宿，是马麦提努尔无意间嗅到的商机。斯木哈纳村有自己独特的美：举目是雪山，雪山下是茂盛的绿色，村子旁有一条大河在山谷中流淌，附近山体呈现五彩斑斓的丹霞色彩。

　　通电后，不少游客慕名而来。有一帮来玩的大学生到家里借宿，回去后把这段经历和马麦提努尔的电话发在了网上。

　　越来越多的借宿电话坚定了他吃“旅游饭”的决心。收拾出3间空房，装上电采暖，配上电视机，6张床位的民宿开张了。

　　“简餐加住宿，一人一天150元。”马麦提努尔算了下，今年到现在为止已经接待了50多位游客。

　　村里和马麦提努尔一起吃“旅游饭”的已有17家。“吃这碗饭要感谢国家给我们通了电，不然啥也干不了。”村党支部书记任俊杰说。

　　有了电，产业发展动力十足。玛依喀克尔戈壁滩变成绿洲后，吸引了克州博正农业科技有限公司前来投资。该公司2万亩饲草料基地负责人陈先勇正忙着浇水，“这是克州最大的戈壁饲草料基地，我们以此为依托，牲畜存栏量已经发展到了6200多只。”

　　“今年村子旁边要建一条通往喀什市的高速公路，国网克州供电公司还将实施绿洲35千伏输变电工程，改善这里的电网网架结构。到时候，我们的产业发展更有盼头。”陈利平说。

(责编：胡永秋、袁勃)
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