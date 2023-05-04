本报记者 汪文正

税收大数据时效性强、覆盖面广、颗粒度细，不仅可作为经济运行的“晴雨表”，还在助企实现有效购销、稳定产业链供应链等方面扮演重要角色。

今年以来，各地税务部门深入开展“补链助企”活动，利用税收大数据帮助企业拓展上游原料供给来源、打通下游产品销售渠道。

“产品交货期临近，但合作多年的供应商突然‘掉链子’。”3月初，面对可能需要赔付的数十万元违约金，广东依明机械科技有限公司财务人员詹素娟忧心忡忡。

国家税务总局潮州凤泉湖高新区税务局了解到这一情况后，第一时间利用增值税发票税收大数据，按“开票情况稳、销售时间近、信用等级高”的原则，精准检索到了潜在供货商，仅3个工作日内便为企业补上了供应链断点，让企业赶在合同期限内顺利交付了货品。“生产湿式复合机所需的在线红外水分仪在产品门类中比较小众，没想到税务部门为我们救了急，避免了公司损失。”詹素娟说。

数据显示，今年一季度，全国税务部门累计搜集原材料短缺企业信息1988户，匹配供应商8307户，帮助1499户企业实现购销对接，成交金额达到41.1亿元。

在浙江省宁波市，浙拖奔野拖拉机制造有限公司是一家国家级专精特新“小巨人”企业。由于去年底全国农机排放标准升级，拖拉机配套组件换代，加之各地春耕备耕的农机采购量持续加大，今年2月份，浙拖奔野的原材料供应一下子捉襟见肘。

通过“全国纳税人供应链查询”系统，宁波市税务部门及时向浙拖奔野提供了全国90余家生产配套组件企业名单，最终促成浙拖奔野与多家企业的供货合作，保障了今年春耕备耕期间企业农机生产线的有序运转。

国家税务总局相关负责人表示，税务部门还将继续深挖税收大数据潜力，持续优化全国纳税人供应链查询功能，推动产业链上下游“串珠成链”，在“断链”连通、“细链”增粗、“短链”延长、“弱链”变强等方面实现更大突破。

(责编：胡永秋、袁勃)

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