本报记者 赵秋丽 本报通讯员 丁永宏

运河里文化展馆、渔樵耕读研学园、沙湾景区、童趣湾、运河里电商产业园、星级民宿、实景舞台、游客中心……一个个诱人景点闪映在微山湖岸边的运河里村。

山东省济宁市微山县留庄镇运河里村第一书记王波驻村后，深入调研，依据村情，制定了按照“四大片区十大组团”整体设计，实施项目建设，抓好文旅融合，为乡村振兴赋能的发展目标。

记者在运河里村看到，印象沙堤、古运河人家、文旅农田园综合体等正在建设或已投入使用。这些集观光、采摘、垂钓、销售为一体的文旅融合项目，吸收村民300余人就地就业，形成了年接待10万人次的景区村庄。沙堤老鹅、麻椒鸡、荷叶茶等“微山湖”“运河里”特色农产品品牌，远销全国各地，成了助民增收的“金字招牌。”

2022年运河里村因此获得“山东省景区村庄”称号，并在省级美丽乡村示范村验收中获得第二名的好成绩，同时被评定为“济宁市文化建设样板村”。第一书记王波因此成为具有“明星”范儿的驻村第一书记。

“济宁市因地制宜，用其所长，因‘专’选人，对口选派用好驻村第一书记，使其成为建强基层组织、带领群众致富、促进乡村振兴的生力军。”济宁市委书记林红玉表示。

重调研摸实情 选派精准

早晨五点，济宁市派驻任城区二十里铺街道郗庄村第一书记陈方就已经来到地头。从安徽订购的亳菊苗凌晨两点发货，预计一早就能下高速，她激动得一夜没睡，早早地和技术人员来到地头等候。亳菊苗不栽种好，陈方始终不能放心。她动员村党支部村委会成员先行试验，把自家的土地作为试验田进行试种，成功后再进行大面积推广。如今，种植亳菊已成为村民的一条致富门路。

郭里镇位于邹城市西南部，距离主城区较远，医疗卫生条件薄弱，群众看病就医困难。济宁市发挥市第一人民医院资源优势，选派第一书记并助推与郭里镇卫生院开展医联体合作共建，让群众在家门口就能共享大医院医疗资源和优质服务。

依据全市脱贫村、党组织软弱涣散村和乡村振兴任务重的村资源禀赋和发展实际，济宁市开展实地调研收集村情民意，结合帮扶单位优势和选派干部专业特长、个人意愿等，有针对性地组建队伍。每个县市区选择2~3个乡镇，共选取48个乡镇重点派驻第一书记，集中资源、重点突破、示范引领、整体提升。

为引导第一书记在乡村振兴一线干事创业，济宁市严管厚爱结合，激励约束并重，实行属地和派出单位工作责任“双捆绑”，第一书记工作情况既与帮扶乡镇责任捆绑，也与派出单位责任捆绑。并实行考核评估“三挂钩”，压实责任，形成工作合力。建立市派第一书记服务队专项帮扶资金保障制度，按照每人每年50万元标准将资金列入年度预算，确保“有钱干事”，“干事带劲”。

2022年以来，派驻第一书记帮助村“两委”班子补短板、强弱项、提素质，帮助所在村建强基层党组织，促使284个软弱涣散村党支部重新打造成坚强战斗堡垒。

济宁市不仅选准用好第一书记，而且在关心支持上当好后盾。特别是将资金支持向干事创业者身上倾斜，使之干劲倍增，工作更出彩。截至目前，各第一书记服务队根据各自实情，因村制宜谋划产业和基础设施建设项目，累计规划实施帮扶项目704个，已完工项目370个。帮扶项目全部完成达产后，每年可为村集体增收1400万元以上。

问需解民困 “民声”化“民生”

第一书记进驻所在村后，济宁市全面推行“一线工作法”，一线体察民情、一线问需于民、一线解决民困，着力解决好群众急难愁盼问题，实现服务质效和群众满意度“双提升”。

兖州区东一村，修路占地补偿款发放问题一度引发党群干群关系紧张。由于问题复杂、牵涉面广、时间跨度长，各方公说公有理婆说婆有理，互不相让。刘作义就是在这种情况下上任东一村第一书记的。

“我要给正受困扰的村干部分担责任；我要给正感觉诉求无望的村民们以信心和希望；我要为当地党委政府分忧。”刘作义通过调研掌握实情后，选择直面问题，不躲闪、不拖延，现场解决群众诉求，问题很快得到解决。

济宁市大兴调查研究，抽调2.8万余名党员干部，组建了6112支民情书记服务队，第一书记全部兼职民情书记。他们下沉社区、村居，除入户走访外，灵活采取现场“接访”、召开“庭院会”“板凳会”、集中座谈、微信群线上交流等多种形式，听取群众意见建议。截至3月底，共走访群众240.12万户，接待群众270.80万人次。帮助解决群众需求事项2万件次，主动认领并完成群众公益需求项目2209个，面向困难群众征集并点亮“微心愿”2742个。

此外，济宁市还对第一书记、民情书记“打捞”上来的热点、难点问题，设置调研课题，由“两代表一委员”联合相关职能部门开展专题调研，通过人大议案、政协提案等方式建言献策，拓宽“民声”转化“民生”渠道。

融合聚实力 “联盟”共赋能

在位于济宁市兖州区兴隆庄镇的第一书记村集体经济“飞地抱团”高效节能日光温室里，来自全国各地的花商正在选购蝴蝶兰新品种，工人们忙碌着将蝴蝶兰打包装箱准备发往日本、越南、欧洲等市场。

“飞地抱团”发展集体经济，关键在于“飞地”项目的精准选择。经过认真调研和科学论证，第一书记们在兖州区领导组织下，联合全区9个镇28个村第一书记成立发展“联盟”，汇聚帮扶资金570万元，在兴隆庄街道高标准建设21个高效节能日光温室，主要用于高档花卉新品种的引进、培育、示范、推广，项目收益率可达6%以上，相应增加了第一书记帮扶村的村集体收入。项目总投资570万元，占地50亩，收集蝴蝶兰种质资源1500个、新品种360个，可年产蝴蝶兰种苗250万株，成花60万株，成为鲁西南最大的高档花卉培育基地。实现了当年开工、当年即投产、当年即为帮扶村实现增收。

济宁市不断创新工作思路、完善工作措施、提升工作效能。去年以来，打破地域、领域壁垒，组建“第一书记联盟”，搭建资源共享、信息互联、风险共担的新平台，开创互联、互动、互助、互促的驻村帮扶工作新局面。统筹全市11个县市区、3个功能区，146个帮扶乡镇和1650名第一书记，遵循“地域相邻、规模适度、便于管理”的原则，按照省派、市派带县派的思路，济宁建立县级总盟11个、乡镇分盟145个，形成“省派（市派）+本乡镇县派+兄弟乡镇县派”的“1+1+1”联盟帮带机制。并联合农业农村、自然资源、交通运输等15个行业单位，统筹第一书记、派出单位、帮扶镇村等资源，成立“联盟专家顾问团”，构建“第一书记联盟”向上对接、向下延伸、动态开放的运行体系。

为了让资源向联盟集聚、力量向联盟汇集，济宁市指导帮扶镇村与省市县三级第一书记派出单位签订联建共建协议，帮扶镇村、派出单位分别列出“需求清单”“资源清单”，聚焦帮扶村急难愁盼，共同匹配确定帮扶事项。目前，已争取市级以上帮扶资金近5亿元。充分发挥第一书记及派出单位在农业、水利、市场、金融等方面的资源优势，深度参与132个合作社联盟和相关产业项目，帮助新建、规范提升合作社675个，撬动涉农和社会资金2.4亿元，新增村集体收入2600余万元。同时，围绕产业发展，分盟汇总“问题清单”，县总盟“派单”，专家顾问团“接单”，优选一批党组织“带头人”和专业人才，持续在基层党建、项目发展及农业生产等方面提供支持，评选“共富先锋”126名，推动人才向基层集结。并引导金融机构与联盟产业项目结对共建，为240余个特色产业项目提供金融支撑，同时创造就业岗位1.8万个，让群众在家门口实现增收致富。

(责编：王震、陈键)

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