本报长春5月3日电（记者任爽 见习记者李层）“五一”小长假期间，沈白高铁吉林段TJ-5标项目施工现场机器轰鸣，焊花闪烁，工程车辆往来穿梭……

5月1日，来自中铁十二局的沈白高铁项目部现场副经理帅超仍在查看施工现场安全情况。这是他在工作岗位上度过的第19个“五一”劳动节：“为了沈白高铁早日通车，我们中铁十二局沈白高铁全体参建人员决定放弃休假，加班加点赶进度。”而就在不久前，帅超所负责的枫叶岭隧道出口处工点创造了沈白高铁全线单口掘进速度最快的纪录。

在吉林，节日坚守“不打烊”的劳动场景可不仅仅在沈白高铁施工现场。5月1日，位于舒兰市平安镇的学明水稻种植家庭农场率先开始插秧，8台插秧机在稻田中来回作业，拉开了吉林省水稻插秧的序幕；为做好供电保障，国网长春供电公司提前针对重点用电线路设备开展全面巡视，投入保供电人员845人次、各类抢修及作业车辆196台，做好24小时应急抢修准备；为全面激活旅游市场，吉林市松花湖开江鱼美食节、松原市查干湖开湖节、吉林龙湾野生杜鹃花卉旅游节纷纷在劳动节前拉开帷幕，无数文旅工作者在岗位上与游客一同过节……

一帧帧美丽劳动剪影的背后是吉林经济巨大的韧性与活力。今年一季度，吉林省主要指标增速均快于全国平均水平。一季度，吉林省实现地区生产总值（GDP）2833.88亿元，同比增长8.2%，全省地区生产总值增速位列全国第一。一季度，全省规模以上工业增加值3月份增速居全国各省区市第1位；全省建筑业总产值增速居全国各省区市第1位；全省社会消费品零售总额增速居全国各省区市第1位。同时，一季度，吉林省高技术制造业、战略性新兴产业产值分别同比增长15.4%和14.7%。

“开门红”提信心，劳动节忙劳动。“吉林速度”跑出了好势头，也跑出了高质量，正向着“全年红”冲刺。

(责编：王震、陈键)

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