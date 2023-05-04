本报记者 李盛明 卢重光

数据是人类共同的资源，统计是世界通用的语言。4月24日至27日，第四届联合国世界数据论坛在浙江省杭州市举办。来自联合国等国际组织及其驻华机构、各国政府统计和数据管理部门、国内外学术机构、国内政府部门、企业界等各界代表1000余人现场参加会议，约11000人线上参加会议。各方代表围绕“数据”这一关键词展开深入研讨,充分交流成果，分享了利用数据服务科学决策和宏观治理的新思路、新方法、新手段。27日论坛闭幕时，联合国统计司副司长弗朗西斯卡·贝鲁奇发布了论坛重要成果文件——《杭州宣言》。

宣言呼吁全球统计和数据界加快行动，制定与开普敦可持续发展全球行动计划相一致的数据管理方法，促进数据创新和伙伴关系，使其能够满足社会的需求。同时也呼吁各国和国际组织尽快并可持续地增加对数据和统计的资金投入。

1 迎接数据的时代：加强数据决策

获得科学可靠的数据，并用数据说话，用指标衡量的做法，如今已经成为每个人工作和生活中重要的组成部分。“当前全球社会、经济、人道主义和环境问题等各种不确定性交织，可靠的数据是社会各界了解情况、制定决策的基础。”联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华在论坛开幕当天表示。4月25日，中国国家统计局局长康义在以“用数据决策、用数据治理、用数据创新的新机遇和新挑战”为主题的中国全会上进行主旨发言时也对此进行了强调。康义说，当今时代，数字化浪潮席卷全球，数据作为基础性战略资源、重要生产力和关键生产要素，对其他生产要素产生了放大、叠加、倍增作用，深刻改变了全球经济运行机制和社会生产生活方式，为提升国家治理能力、推动全球可持续发展拓展了新空间、增添了新动能。

显然，用数据决策、治理和创新，挖掘数据中的价值、深化数据领域的合作与治理已经成为了国际社会的共同需求。“当前，2030年可持续发展目标进程过半，未来七年，无论地区、国家还是国际层面，为数据和统计系统提供强力支持，从而构建良好的数据生态系统至关重要。”李军华说。

2 开放与包容：促进数据的合作

“合作与包容是本次论坛的关键词。”联合国经济和社会事务部统计司司长斯特芬·施万斯特在接受记者采访时强调。他说，合作有很多的形式可以实现，比如说在联合国框架下进行合作，发达国家和发展中国家聚集在一起，各国有着不同统计特色、不同数据需求，各国在一起进行合作。

中国在加强与联合国数据系统进行的对接与合作方面已经积累了很多经验。中国国家统计局副局长毛盛勇说：“改革开放四十多年来，中国统计对外交流合作不断深化，与其他国家以及联合国等重要国际统计机构的统计交流合作取得了很好的成果。包括联合国统计司、IMF、世界银行、国际粮农组织等在内的很多国际统计机构，都与中国有很好的统计合作。”

世界银行发展数据局局长傅海珊在中国全会上的演讲就是明证。她在演示中不停地用“数据”和“图表”说话。她说，减贫和脱贫是联合国2030年可持续发展目标的首要。数据在消除极度贫困方面发挥了很大的作用。从1981年第一个项目贷款开始，世界银行和中国的合作就成为世界银行最成功的项目之一。中国在减贫方面取得了长足的发展，过去四十年，中国有8亿人摆脱了贫困。

“中国在削减极端贫困方面发挥了先锋者的作用，而且中国也在进一步利用数据消除各种各样的贫困，我们期待和大家进一步合作，进一步实现减贫，为子孙后代留下更美好的世界！”傅海珊说。

2020年联合国在全球设立了四个大数据应用区域中心，其中亚太中心设在中国杭州。中国国家统计局副局长毛盛勇说，尽管过去三年受到疫情影响，但设在中国的区域中心对外交流合作一直在持续，与其他国际机构和中心的交流互鉴一直在持续，通过线上线下相结合等方式开展了广泛的交流，取得了很好的效果。亚太区域中心的设立对于中国更多更好使用大数据、让大数据等新技术方法更好融入中国统计调查工作，具有重要作用。

3 服务现实需求：运用数据创新

数据来源于人民，并且服务于人民。“在经济社会加速数字化转型的进程中，各国政府统计机构生产、管理、使用数据的环境发生了深刻变化，正面临着前所未有的机遇和挑战。”康义强调。

数据规模指数级增长，数据类型日渐丰富，这为政府统计机构和公司企业收集数据提供了丰富来源。网络技术迭代升级，新型算法层出不穷，算力建设日新月异，将为国民经济的升级和变革带来极大可能。

浙江省统计局局长吴胜丰在发言时介绍了浙江的数据创新经验。他说，为了满足群众所需，浙江推出一批解决群众“急难愁盼”的重大应用。比如：打造上线一批以民生“关键小事智能速办”为代表的跨场景应用，使得人民群众在需求量大、需求频次高的服务领域实现小事“省心办”“快速办”“无感办”，切实提高群众的幸福感、安全感、获得感。聚焦激发企业活力，推出一批助推企业高质量发展的重大应用。比如：打造“浙商在线”应用，切实提升企业办事效率，解决惠企政策难以精准服务、难以覆盖企业成长全生命周期等问题，助力优质企业培育壮大。

顺丰科技有限公司副总裁刘潭仁则从物流业的角度介绍了真实的数据创新运用场景。他说，从世界范围看，现在的物流和供应链行业早已是技术驱动的科技行业，每天都可以在中国的大街小巷，以及世界其他国家和地区看到顺丰小哥、车辆和飞机的身影，而这个巨大网络能够有条不紊提供专业、贴心的服务，离不开数据做出的巨大贡献。“以物流快递业为例，涉及收、转、运、派各个环节，涉及人、车、货、场各种资源，我们处理订单、物流、物联网设备等多种数据。这些数据反映了每一票快件从商家到消费者手中的详细旅程。通过分析这些数据，我们得以更好地思考，如何才能让一线快递员工生活得更幸福、让实体行业变得更好、让快件的流转被安排得更合理。”

物流业只是一个侧面，在面向数字未来的前进途中，数据与科技将改变生活的方方面面，数据驱动下的很多行业还有非常广阔的空间需要探索。

本届论坛由联合国主办，中国国家统计局与浙江省人民政府联合承办。论坛以线上线下相结合的方式举办，包括1场中国全会、5场联合国组织的其他全体会议、70余场平行会议、展览展示和一系列特别活动，围绕数据创新与合作、挖掘数据价值、提高数据公信力、构建良好数据生态四个主题领域展开。

（本报记者 李盛明 卢重光）

(责编：王震、陈键)

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