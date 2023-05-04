朱玺

近日，电视剧《许你万家灯火》热播。这部被定位为工业题材的电视剧，讲述了我国自主三代核电“华龙一号”从无到有的故事，让观众第一次走进核工业这个“神秘领域”，近距离感受核工业人的生活。

这些年来，反映现实科技题材的作品接连涌现，电视剧《功勋》、话剧《马兰花开》等陆续推出并受到好评，以往神秘的科研人员逐渐走入公众视野。

如果说科幻作品是对人类科技的大胆想象，那现实科技题材的作品就是对现有技术工业的人文阐释。笔者认为，科幻作品和现实科技题材作品都是科学普及的重要形式。而现实题材不仅关注某一科技领域，更注重描写该领域的科研人物及其所代表的科学家精神。

从创作上看，让题材有厚度也有温度，内容既能升华又能被民众所接受，是作品广受欢迎的重要前提。这需要挖掘该领域故事，精心编排架构，赋予“冰冷工业”以人文情怀。只有坚持贴近生活、贴近真实，不幻想、不架空的创作思路，才能使人物形象丰满、故事情节完整有逻辑，并在此基础上弘扬背后所反映的科学家精神。

从制作上看，融合思维是该类影视作品成功的另一关键因素。首先，“老戏骨”与人气新秀的加盟，无疑为作品的最终呈现增色不少。再者，在剧中人物设定中安排青春元素，采用时下流行的多样呈现形式，也能吸引更多年轻观众。另外，在宣发时积极利用各大融媒体平台，借助演员的人气提升作品的知名度和影响力，实现资源优势互补，从而助推作品的广泛传播。

越来越多的重大科研机构主动有为，开始打造“中国品牌”，弘扬科学家精神，让科研成果走向科普，让科学家精神鼓舞更多民众。这反映出新时代中国科技事业的自信与担当。善用融合思维，敢于创新、大胆尝试，时代呼唤更多这样的优秀作品涌现，用心用情讲好新时代中国科技工作者故事。

(责编：王震、陈键)

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