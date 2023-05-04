◎本报记者 王延斌 通讯员 李晓君

济南高新区发挥空天信息母基金的支撑作用，引入更多金融资本和社会资本构建产业生态；同时，济南高新区培养和集聚一流科研人才；落实济南人才30条，精准引进行业领军人才和创新团队；发挥产业园区载体作用，加大土地要素供给力度。

在成为国内率先完成商业航天“通信、导航、遥感”卫星全面布局的城市之后，济南有了更大的雄心——今年的济南政府工作报告明确提出了“高点推进空天信息产业”。

4月下旬，科技日报记者从济南市有关部门了解到，该市将打造“空天地”立体化发展生态，搭建平台集聚产业，不断增强创新能力。

济南高新区是该市“高点推进空天信息产业”的主阵地，是打造空天信息产业共同体的主战场。

据统计，2022年济南高新区拥有空天信息产业相关企业60余家，销售收入超百亿元。这里拥有比较成熟的卫星应用解决方案提供商，以及航空航天器修理、测绘、导航等企业，也有众多优秀的信息技术服务、平台开发企业。同时，济南高新区也是山东省大数据产业聚集区，在数据应用开发方面优势明显。

高点推进空天信息产业，济南高新区将如何做？打造空天信息产业共同体，他们如何先行先试？

形成“通导遥”全面布局

随着引擎点火运转发出的轰鸣声，巨大的火箭缓慢离开位于海面上的发射平台，向着月亮的方向冲刺……这是2022年10月7日，科技日报记者现场亲历的长征十一号固体运载火箭在山东省海阳港周边近岸海域点火升空时的场景。本次发射将微厘空间低轨卫星导航增强系统S5/S6试验卫星送入了预定轨道。

微厘空间低轨卫星导航增强系统项目于2020年落地济南高新区，是北京未来导航科技有限公司抓总研制的重大新基建项目。

系列卫星发射运行，类似于在太空中“打地基”。截至目前，齐鲁一号、齐鲁四号等卫星升空，成为国内首个采用“天基互联网+遥感小卫星”模式的创新型遥感应用项目；世界首颗量子微纳卫星“济南一号”升空；“泉城一号”卫星升空，将微厘空间低轨卫星导航增强系统S3/S4试验卫星送入预定轨道。

而随着“泉城一号”升空，济南成为国内第一个完成商业航天“通信、导航、遥感”三个重要领域全面布局的城市。

济南高新区发改科经部副部长王起棣告诉科技日报记者，空天信息产业主要由卫星火箭制造、天基运营、地面平台和通信导航遥感下游终端应用等环节组成。目前，济南高新区在地面设备、卫星运营服务方面已经形成了自己的力量。

“济南高新区聚焦通信、导航、遥感三大关键领域，不断延链、补链，加快空天信息领域卫星核心器件制造、总装总测、终端设备制造、数据信息应用、示范产业集成应用等空天信息产业全链条布局。”王起棣表示，“我们向上游招引卫星核心器件研制与组装，向下游招引终端设备厂商，横向上拓展空天信息数据与区块链、数字孪生、5G等新技术的协同创新与智慧数据融合应用，全力打造空天信息产业应用示范之城。”

不断完善产业链各环节

“谁在空天信息产业上抓住先机，谁就能在未来产业发展上占据制高点，更好把握住未来发展的主动权。”中国卫星应用大会主席吴劲风的这句话代表着国内对空天信息产业的共识。在政策、资本、市场等多重利好作用下，空天信息产业正成为新“风口”。

抓住机遇，推动空天信息产业崛起，济南高新区几乎从零开始。

2015年，国家鼓励商业航天发展。但相较于兄弟城市的产业基础，济南却缺乏发展商业航天的“先天基因”——缺乏科研院所、相关人才、关键项目，但济南拥有应用场景，也不缺乏决心干劲。

2019年4月，山东省政府与中国科学院签署《山东新旧动能转换重大工程合作协议》，开启济南与中国科学院空天信息创新研究院的合作；当年7月30日，山东产研院在济南高新区揭牌，“齐鲁卫星天基互联网+遥感”成为其首个项目。

重点项目落地背后是济南高新区为抓住风口祭出的“三板斧”。

济南高新区发挥空天信息母基金的支撑作用，引入更多金融资本和社会资本构建产业生态；同时，济南高新区依托山东大学、山东产业技术研究院、山东省工研院、北京理工前沿技术研究院等培养和集聚一流科研人才；落实济南人才30条，精准引进行业领军人才和创新团队；发挥产业园区载体作用，加大土地要素供给力度。

经过布局，这里的空天信息产业有了人才、项目、基金，具备一定的产业基础，但整体布局还存在重“软”轻“硬”的问题，即业务领域集中在卫星应用软件方面，空天产业中关键的卫星平台、卫星荷载、卫星地面应用设备等硬件类企业比较缺乏。

在此背景下，济南高新区又联合济钢集团，着手引进国内知名通信、遥感、导航小卫星批量化并行设计和总装集成测试技术团队，利用其完善的卫星设计、工艺、质量、管理能力，建设智能化、柔性化卫星总装基地。同时，拓展产业链下游，引导本地企业利用技术优势，参与卫星创新应用产品的开发和推广，积极招引国内导航、遥感装备及终端制造厂商，不断完善产业链各环节。

打造空天信息产业共同体

“2020年，国内多个城市争取我们这个项目到当地落户，最终我们选择了济南。”面对记者，山东未来导航行政经理刘强“现身说法”：“我们看到了济南发展空天产业的决心，也看好济南发展空天信息产业的基础。”

刘强感慨道：“到济南发展两年有余，方方面面的扶持说明，团队的抉择是对的。”

得益于政策、资金、人才的陆续落地，目前，济南高新区已布局导航卫星、遥感卫星等重点星座建设，有山东产研院、中国科学院空天院齐鲁研究院等科研机构，一批卫星应用企业正在快速集聚。济南高新区在国内形成空天信息商业化竞争综合比较优势，呈现快速突破发展的态势。

不过，发展空天信息产业，济南高新区还有更大的雄心。

党的二十大报告强调，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。深入贯彻落实党的二十大精神，抓住国家鼓励前瞻谋划布局空天产业的契机，济南高新区正着力打造空天信息产业共同体。

记者发现，这里的产业共同体更多地指向了从单体企业的单打独斗到整体产业的发展升级，目的是“业务共生，生态共建，利益共享”。

王起棣告诉记者：“我们构建空天信息产业生态，一方面强化空天信息产业顶层设计，推进重点项目建设，推动空天信息产业强链成群；另一方面，通过人才和科研院所的集聚，构建起产学研深度融合的空天信息创新体系。”

如今，通过有效整合外部卫星系统、关键载荷、运载以及资本等各类优质资源，济南高新区系统培育了从上游器件、传感器、软件到中游卫星制造、有效载荷集成装配与测试，再到下游智慧城市、智能交通、国土测绘、生态监测、数字农业、公共安全等垂直领域应用的产业生态，集聚了一批商业航天创新创业团队和企业，形成了商业化竞争能力突显的空天信息产业发展优势。

(责编：王震、陈键)

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