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我国北方首条跨海沉管隧道通车

2023年05月04日09:03 | 来源：科技日报
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科技日报讯 （记者矫阳）5月1日，我国北方首条跨海沉管隧道——大连湾海底隧道和光明路延伸工程正式通车。大连湾海底隧道工程采用“沉管法”工艺紧密连接大连湾两岸，打造了城市内部跨海跨江连接、服务城市发展的典范，有效破解了大连湾的C字形构造，构建起大连湾南北5分钟“便民生活圈”。

大连湾海底隧道，是我国北方寒冷地区首条跨海沉管隧道，也是全国首条自主设计施工的柔性节段式管节沉管隧道。项目建设中，中交一航局项目团队始终坚持自主创新，克服了地质条件复杂、施工风险大、技术难题多等困难，成功破解寒冷地区海工混凝土结构百年耐久性难题，实现了大型船舶、水下电缆插座等核心装备和技术的国产化，并首次将“顶进节段式”最终接头、透水式接岸结构、碎石基床全漂浮整平等新结构、新技术应用于沉管隧道工程中，创下世界沉管隧道施工史上多项“第一”和“之最”。同时，建设者在施工过程中创造了12小时安装一节沉管、20个月安装18节沉管等一系列世界跨海沉管隧道建设新纪录。

大连湾海底隧道和光明路延伸工程，是贯彻落实“全面振兴东北老工业基地”和“交通强国”国家战略。工程南起大连市中山区人民路，向北以沉管隧道下穿大连湾海域，连接北岸城市主干道，并延伸至201国道。工程主线全长约12.1公里，其中大连湾海底隧道全长约5.1公里。工程建设标准为城市快速路，设计时速60公里，双向6车道，使用年限为100年。

(责编：王震、陈键)
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