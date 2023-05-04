原标题：四年后再度携手启航,这个项目正式落地东疆!

4月26日，昆仑山(天津)饮料有限公司在东疆注册成立，集团总裁李春林现场领取了营业执照。同时，昆仑山天津公司与天津东疆综合保税区管委会举行了签约仪式，在加多宝集团董事长王金昌，东疆党委书记、管委会主任杨柳等与会领导见证下，集团总裁李春林与东疆管委会副主任胡亮签署合作备忘录。昆仑山雪山矿泉水全国营销总部项目正式落地东疆。

四年前，加多宝(天津)饮料有限公司落户东疆综保区。四月天，“红瓶之缘”接续上演，高端饮用水品牌昆仑山雪山矿泉水，全国营销总部项目在东疆落地。

2019年4月，加多宝凉茶将全国营销总部布局在东疆，当年即助力集团实现扭亏为盈，且在疫情压力下连续四年保持着利润持续增长和两位数的销售收入复合增长。2023年4月，加多宝(集团)旗下高端饮用水品牌昆仑山雪山矿泉水的全国营销总部也在东疆重磅落地，再度携手启航。

王金昌对东疆的营商环境给予高度评价，他表示:“未来，集团将以加多宝(天津)饮料有限公司和昆仑山(天津)饮料有限公司作为深耕东疆的出发点，秉持‘弘扬中华文化、重塑民族品牌’的使命，坚持品质、不断拓疆，积极打造国内新消费品牌创新标杆。”

“东疆正充分发挥渤海湾海岸线特色、‘日出东疆’等天然文旅景观和优质消费品牌资源聚集优势，全力打造制造业岸线和新消费品牌创造中心，东疆非常欢迎加多宝、昆仑山等优质消费品牌一起共建、共享。”杨柳说。

加多宝(集团)成立于1995年，旗下产品包括红色罐装、瓶装、盒装加多宝凉茶和昆仑山雪山矿泉水，建立了集原材料种植、饮料生产及销售于一体的全产业链生态。

接下来，东疆将继续稳扎稳打，深挖区域发展新动能，以东部岸线为载体，聚力产港融合，营造以创新和服务引育各行业企业高质量发展的营商环境，进一步吸引更多以加多宝(中国)为代表的消费品牌龙头企业聚集，打造“中国新消费”品牌的创造中心。(记者 陈汝宁)

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经