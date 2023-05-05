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“五一”假期

日均125.3万人次出入境

2023年05月05日05:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京5月4日电  （记者任沁沁）国家移民管理局4日通报，今年“五一”假期全国边检机关共查验出入境人员626.5万人次，日均125.3万人次，较去年“五一”同期增长约2.2倍，是2019年“五一”同期的59.2%。其中，入境312万人次，出境314.5万人次。查验出入境交通运输工具26万架（艘、列、辆）次，较去年“五一”同期增长约1.4倍。4月30日，出入境人员突破138万人次，为“乙类乙管”措施实施以来单日最高。

　　按照国家移民管理局统一部署，节日期间全国边检机关全警动员，采取多项措施保障“五一”假期口岸通关顺畅。提前预测并向社会公布各口岸出入境人员流量高峰时段，提示、引导广大出入境旅客合理安排行程，错峰出行；科学组织勤务，加大警力投入，开足查验通道，及时疏导出入境客流，确保通关高效顺畅；深圳、珠海等地边检机关加强与港澳特区出入境管理部门联络协调，共同应对瞬时客流高峰，确保口岸通关安全有序。

(责编：袁勃、胡永秋)
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