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增值税发票数据显示

“五一”假期旅游消费市场火爆

2023年05月05日05:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京5月4日电  （记者汪文正）记者从国家税务总局获悉，增值税发票数据显示，今年“五一”假期，居民消费和出行意愿高涨，旅游市场火爆带动服务消费行业快速恢复，商品消费保持平稳较快增长。

　　总体看，居民消费潜力快速释放，相关行业销售收入均超2019年水平。“五一”假期，全国消费相关行业销售收入与去年“五一”假期相比增长24.4%。其中，服务消费和商品消费同比分别增长28.7%和19.5%，反映居民消费意愿增强。

　　旅游服务呈爆发式增长。“五一”假期，居民出行意愿大幅上升，带动各地旅游市场火爆，旅游游览和娱乐服务业销售收入同比增长3.2倍。其中，旅行社及相关服务业销售收入同比增长4.4倍；公园景区、休闲观光活动销售收入同比分别增长3.5倍和3.3倍；游乐园对广大少年儿童吸引力增强，叠加同期基数较低因素，销售收入同比增长11倍。此外，住宿餐饮服务受旅游带动实现快速增长，在旅游市场升温带动下，住宿服务销售收入同比增长52.3%，餐饮服务销售收入同比增长32.8%。

(责编：袁勃、胡永秋)
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